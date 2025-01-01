Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка
Билеты от 800₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Режиссер Анатолий Емельянов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Театр «Корона Русского Балета» на сцене Дома музыки

Балет «Золушка» в интерпретации Анатолия Емельянова, художественного руководителя театра «Корона Русского Балета», представляет собой чудесное сказочное действо, в котором зрители смогут увидеть сказку Шарля Перро в романтическом балетном исполнении. Все эмоции, переживания и повороты сюжета передаются без слов, исключительно языком танца и пластики. Это балет, который будет интересен как детям, так и их родителям, благодаря своей захватывающей хореографии и атмосферной постановке.

Сюжет и герои
Золушка – образ, который давно полюбился зрителям. Она добродушна, трудолюбива и скромна, что делает её идеалом для подражания. В этой постановке Золушка предстает как привлекательная и обаятельная героиня, которая несмотря на все трудности, не теряет своей доброты и терпимости. Она выполняет всю работу по дому, в то время как её злая мачеха и сестры относятся к ней несправедливо.

Но как и в сказке, на балу Золушка встречает принца и находит свою судьбу. Благодаря помощи своей крестной феи, она преображается в прекрасную даму, которая очаровывает всех, включая самого принца. В конце концов, Золушка прощает свои обиды и находит счастье, что подчеркивает ценность терпения и доброты.

Мастерство хореографии и постановка
Балет «Золушка» сочетает в себе как традиционные элементы классической хореографии, так и современные балетные приемы. Постановка с любовью передает красоту и грацию каждого танца, который раскрывает характеры героев. Особое внимание уделено детальным движениям и пластике, которая помогает выразить все эмоции героини, от её трудных будней до восхищения и счастья на балу.

Послание и смысл спектакля
Балет вдохновляет на добрые поступки, на терпение в сложных ситуациях и на прощение обид. Золушка, несмотря на всю жестокость и несправедливость окружающих, сохраняет свою доброту и искренность, что в конце концов вознаграждается. Этот посыл важен как для юных зрителей, так и для взрослых, напоминая о том, как важно не терять веру в добро и силу любви.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик
12+
Детский Кукольный
Щелкунчик
2 января в 14:00 Точка ру
от 800 ₽
Провинциальные анекдоты
16+
Комедия
Провинциальные анекдоты
21 сентября в 18:00 Новый драматический театр
от 800 ₽
В детской
6+
Детский Музыка
В детской
15 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше