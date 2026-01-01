«Золотой ключик»: любимая сказка на сцене кукольного театра

Спектакль «Золотой ключик» — это театральное шоу, основанное на сказке Алексея Толстого «Приключения Буратино». Сюжет повествует о деревянном человечке с добрым сердцем, который получит волшебный золотой ключик от черепахи Тортиллы. Эту историю уже 20 лет с успехом представляет Нижегородский театр.

Юные зрители смогут пережить невероятные приключения героев известной и всеми любимой сказки о волшебном ключике, открывающем потайную дверцу с нарисованным на ней очагом.

Знакомство с героями

Зрители встретятся с добрым папой Карло, жестоким Карабасом-Барабасом и нелепым Дуремаром. Эти персонажи будут сыграны актёрами в живом плане. Кроме того, зрителей порадуют веселые кукольные герои: девочка с голубыми волосами Мальвина, влюбленный Пьеро, верный пес Артамон и, конечно же, озорной деревянный Буратино, который мечтает сделать своего папу счастливыми. Как известно, если стремиться к своей мечте, она обязательно сбудется!

С юбилеем!

В 2021 году спектаклю на сцене Нижегородского театра исполнилось 20 лет — его премьера состоялась 4 ноября 2001 года. Многие поколения зрителей полюбили эту сказку, и она продолжает радовать как детей, так и их родителей.

Спектакль адресован зрителям с 5 лет.