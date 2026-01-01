Оповещения от Киноафиши
Охота на Красную Шапочку
Киноафиша Охота на Красную Шапочку

Спектакль Охота на Красную Шапочку

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Остросюжетная сказка для зрителей от 6 до 99 лет

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» представляет новую увлекательную постановку — «Охота на Красную Шапочку». Это остросюжетная сказка, которая подходит зрителям всех возрастов, от самых маленьких до взрослых.

Сюжет спектакля

В центре повествования находится Серый Волк, злой и коварный персонаж, который решил устроить охоту на Красную Шапочку. Его цель — научить своего незадачливого брата искусству хищника. Однако в процессе охоты события принимают неожиданный оборот. Что же произойдет, когда планы Волка начнут рушиться?

Подробности спектакля

Спектакль рекомендован для зрителей от 6 лет. Его продолжительность составляет 1 час. Вы сможете увидеть, как классическая сказка обретает новое звучание на сцене, а герои становятся ближе и понятнее каждому зрителю.

Не упустите возможность насладиться оригинальным прочтением известной истории в театре «Преображение»!

Март
29 марта воскресенье
11:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 600 ₽

Фотографии

Охота на Красную Шапочку Охота на Красную Шапочку

