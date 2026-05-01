Спектакль Золотая антилопа

Золотая антилопа. Спектакль Крымскотатарского Музыкально-драматического театра

Спектакль Крымскотатарского Государственного Академического Музыкально-Драматического Театра на сцене Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко представляет музыкальную сказку «Золотая антилопа». Это яркое и экзотическое представление основано на знаменитой индийской сказке.

Сюжет

В центре истории — преданность и бескорыстная дружба простого мальчика и волшебной антилопы. Примечательно, что жадность глупого Раджи приводит к забавным и неожиданным последствиям: золото превращается в обычные черепки.

Особенности

Спектакль исполнен на русском языке, что делает его доступным для широкой аудитории. При этом, он сохраняет уникальную стилистику Крымскотатарского театра, проявляющуюся через национальный колорит, восточные танцы, красочные костюмы и живой вокал.

Для кого

Такая постановка станет отличным выбором для семейного просмотра. Рекомендуется для детей от 6 лет.