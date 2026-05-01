Спектакль Золотая антилопа

Спектакль Крымскотатарского Государственного Академического Музыкально-Драматического Театра на сцене Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко представляет музыкальную сказку «Золотая антилопа». Это яркое и экзотическое представление основано на знаменитой индийской сказке.
В центре истории — преданность и бескорыстная дружба простого мальчика и волшебной антилопы. Примечательно, что жадность глупого Раджи приводит к забавным и неожиданным последствиям: золото превращается в обычные черепки.
Спектакль исполнен на русском языке, что делает его доступным для широкой аудитории. При этом, он сохраняет уникальную стилистику Крымскотатарского театра, проявляющуюся через национальный колорит, восточные танцы, красочные костюмы и живой вокал.
Такая постановка станет отличным выбором для семейного просмотра. Рекомендуется для детей от 6 лет.