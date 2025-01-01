Меню
Записки из Мертвого дома
Киноафиша Записки из Мертвого дома

Спектакль Записки из Мертвого дома

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Воспоминания о жизни в сибирском каторжном остроге

Спектакль, основанный на воспоминаниях о жизни в сибирском каторжном остроге, предлагает уникальный взгляд на сложные человеческие отношения в условиях жестокости и страха. Это не просто рассказ о невыносимых условиях существования, а глубокий анализ того, как люди приспосабливаются к суровому быту.

Человеческие ценности в условиях каторги

В спектакле зрители становятся свидетелями противоречивых аспектов жизни заключенных: здесь и дикость, и жестокость, и цинизм, и страх смерти. Но парадоксально, именно на этом фоне проявляются такие качества, как человеколюбие, сплоченность и чистосердечность. Эти благородные, а порой и жуткие черты характера заставляют задуматься о том, что даже в самых тяжелых условиях можно найти светлые моменты.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на реальных событиях и воспоминаниях, что добавляет глубины и правдивости происходящему на сцене.
  • Режиссером постановки является известный театральный деятель, который уже успел завоевать признание за свои работы в жанре драмы.
  • В спектакле участвуют как опытные актеры, так и молодые таланты, что придает постановке особую динамику и свежесть.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который заставит вас переосмыслить понятия о добре и зле, о свободе и заключении. Зритель сможет не только сопереживать персонажам, но и увидеть отражение человеческой природы в экстремальных условиях.

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Юрий Волков
Евгений Женихов
Алексей Сухоручко
Георгий Хадышьян
Виталий Борисов

