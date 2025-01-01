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Вот так и живем
Киноафиша Вот так и живем

Спектакль Вот так и живем

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Михаил Лебедев
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Василия Шукшина на сцене Самарской драмы

«Честный, искренний, наивный» — именно такими словами можно охарактеризовать новый спектакль, основанный на рассказах выдающегося русского писателя и сценариста Василия Шукшина. Его герои, как и сами сюжеты, отражают простоту и многогранность человеческих отношений.

Тема вечного: мужчина и женщина

Спектакль поднимает вечно актуальную тему отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Эти отношения полны переживаний, эмоций и, порой, противоречий. Простые «непростые» истории Шукшина заставляют задуматься о том, что происходит за закрытыми дверями семейных отношений.

Смех и слёзы в одном флаконе

Зрители смогут вместе с актерами переживать весь спектр эмоций: от смеха до грусти. Как уживаются под одной крышей два таких разных создания, как мужчина и женщина? Каковы их внутренние миры и чувства? Эти вопросы находят свое отражение в каждом эпизоде спектакля.

Не только театр, но и жизнь

Спектакль «Честный, искренний, наивный» — это не просто театральная постановка. Это возможность взглянуть на себя и свои отношения через призму искусства. Шукшин мастерски передаёт дух времени и глубину человеческих чувств. Его произведения остаются актуальными и по сей день, ведь тема любви и понимания между людьми никогда не теряет своей значимости.

Приходите на спектакль и откройте для себя мир, в котором смешиваются смех и слёзы, радость и печаль, любовь и недопонимание. Узнайте, что значит быть настоящим в отношениях, и как важно понимать друг друга.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 18 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Вот так и живем Вот так и живем Вот так и живем Вот так и живем

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