ЗоЧеРок
Киноафиша ЗоЧеРок

Спектакль ЗоЧеРок

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юмористический спектакль по рассказам Зощенко и Чехова

«ЗоЧерок» — это уникальный спектакль актёрской лаборатории PROLAВ, созданный на основе юмористических рассказов Михаила Зощенко и Антона Чехова. Постановка Михаила Каргапольцева обещает зрителям незабываемое путешествие в мир тонкого и доброго юмора.

О Михаиле Зощенко и его вкладе в литературу

Осип Мандельштам однажды отметил: «Своими рассказами Зощенко пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали всё за юмористику и ржали, как лошади». Это высказывание подчеркивает глубину и многослойность творчества Зощенко, который сочетал в своих рассказах иронию с серьёзными жизненными уроками.

Чехов и его псевдоним

Антон Чехов, известный под псевдонимом Антоша Чехонте, получил его от своего учителя Фёдора Покровского, который шутливо переделывал фамилии своих учеников. Чехов, как и Зощенко, мастерски обрисовывал повседневные ситуации с юмором, что сделало его произведения вечными и актуальными.

Тематика спектакля

Спектакль «ЗоЧерок» включает в себя озорные и житейские истории, которые вызывают искреннюю улыбку и смех. Легкие для восприятия рассказы затрагивают множество важных жизненных тем и представляют неоднозначных персонажей, с которыми зрители могут легко идентифицироваться. Каждый найдет в них отражение своих собственных переживаний и радостей.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! «ЗоЧерок» — это не просто спектакль, а возможность взглянуть на жизнь с улыбкой и получить заряд положительных эмоций.

Режиссер
Михаил Каргапольцев
В ролях
Мария Большакова
Екатерина Гармаш
Анастасия Павлова
Глеб Попандопуло
Платон Селивановский

Октябрь
5 октября воскресенье
19:30
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
от 1000 ₽

