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Обыкновенное чудо
Киноафиша Обыкновенное чудо

Спектакль Обыкновенное чудо

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 16+
Продолжительность 2 часа 5 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о вечной любви

«Обыкновенное чудо» — это трогательная история о любви, которая идет вразрез с законами природы и логики, но подчиняется единственному закону — закону любви. Эта постановка погружает зрителя в мир, где любовь — не просто чувство, а энергия, которая не исчезает даже после ухода одного из влюбленных.

О любви и чудесах

Любовь в этом спектакле воспринимается как дар, что напоминает творения великих мастеров — она вечна и несокрушима. Герои «Обыкновенного чуда» живут в мире, где сбываются желания и происходят чудеса, ведь любовь, подобно защитной ауре, может оберегать и спасать не только тех, кто ее испытывает, но и окружающих.

Философия спектакля

Постановка обращается к метафизике любви. Даже если одна из сторон покидает этот мир, накопленная энергия любви не исчезает — она переходит на другой уровень, становясь частью вселенской силы, которая защищает всех нас. Спектакль подчеркивает, что любовь — это не просто человеческая эмоция, а сила, что движет миром, создавая чудеса вокруг нас.

Почему стоит посмотреть?

«Обыкновенное чудо» — это спектакль о том, что любовь может существовать вне времени и пространства, что она сильнее любых преград и испытаний. Это история, которая напомнит зрителям о том, что настоящее чувство живет вечно, продолжая создавать чудеса даже тогда, когда кажется, что все потеряно.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Светлана Балыхина
Алексей Бостон
Ник Тихонов
Виктор Гахов
Юлия Шишова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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