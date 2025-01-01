Меню
Брат Андрей
Киноафиша Брат Андрей

Спектакль Брат Андрей

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на пьесу «Три сестры» Чехова в Театре «Драм. Площадка»

В Театре «Драм. Площадка» состоится премьера спектакля, основанного на знаменитой пьесе А.П. Чехова «Три сестры». Режиссёр Дмитрий Крестьянкин предлагает зрителям по-новому взглянуть на известную историю, сосредоточив внимание на судьбе Андрея Сергеевича Прозорова. Этот персонаж, изучающий иностранные языки и науки, по воле судьбы женится на провинциальной девушке и отказывается от мечты вернуться в Москву.

Суть спектакля

Основной акцент постановки сделан на внутренние переживания Андрея и его взаимодействие с сестрами. В этом спектакле некоторые события пьесы перенесены «за сцену», что позволяет глубже понять, как молодой человек чувствует себя чужим в своей семье и стремится найти своё место в жизни.

Психология и уникальность интерпретации

Дмитрий Крестьянкин отмечает: «Интересно взглянуть на судьбу персонажа, который находится всегда где-то рядом, но, как будто не имеет веса». Эта постановка будет особенно привлекательна для тех, кто интересуется психологическими драмами и нестандартными интерпретациями классики.

Не упустите возможность увидеть этот свежий взгляд на младшего Прозорова и его поиск себя в сложном мире отношений с семьей и реальностью.

18 декабря четверг
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
5 января понедельник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
25 января воскресенье
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

