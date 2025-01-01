Спектакль Старосветские помещики

Легендарная классика на сцене ТЮЗа имени Брянцева

«Старосветские помещики» — это постановка, которая в своё время покорила Авиньонский фестиваль, став ярким представителем современного театрального искусства. В 2016 году спектакль отпраздновал своё двадцатилетие, а 22 декабря 1996 года именно с него открылась Малая сцена ТЮЗа. С тех пор эта сцена стала настоящей лабораторией театральных поисков и экспериментов.

Атмосфера и сюжет

Спектакль погружает зрителей в уникальную атмосферу, где расстояние между сценической площадкой и залом минимально. Это создает эффект близости и вовлекает зрителей в гоголевский Миргород. Герои спектакля — старосветские помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — живут в мире, вдали от социальных потрясений. Их дни просты и однообразны, но согреты взаимной привязанностью.

Драматургия и идеи

Режиссёр увидел в их мирной жизни внутренний драматизм, превращая историю в притчу о любви — чистой, глубокой и до поры затаённой. «Старосветские помещики» предлагают зрителям не только развлечение, но и глубокие размышления о человеческих отношениях и чувствах.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную постановку, которая продолжает вдохновлять и восхищать зрителей на протяжении двух десятилетий!