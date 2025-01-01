Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старосветские помещики
Киноафиша Старосветские помещики

Спектакль Старосветские помещики

Пронзительное соло на двоих — безукоризненный дуэт Ирины Соколовой и Валерия Дьяченко 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легендарная классика на сцене ТЮЗа имени Брянцева

«Старосветские помещики» — это постановка, которая в своё время покорила Авиньонский фестиваль, став ярким представителем современного театрального искусства. В 2016 году спектакль отпраздновал своё двадцатилетие, а 22 декабря 1996 года именно с него открылась Малая сцена ТЮЗа. С тех пор эта сцена стала настоящей лабораторией театральных поисков и экспериментов.

Атмосфера и сюжет

Спектакль погружает зрителей в уникальную атмосферу, где расстояние между сценической площадкой и залом минимально. Это создает эффект близости и вовлекает зрителей в гоголевский Миргород. Герои спектакля — старосветские помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — живут в мире, вдали от социальных потрясений. Их дни просты и однообразны, но согреты взаимной привязанностью.

Драматургия и идеи

Режиссёр увидел в их мирной жизни внутренний драматизм, превращая историю в притчу о любви — чистой, глубокой и до поры затаённой. «Старосветские помещики» предлагают зрителям не только развлечение, но и глубокие размышления о человеческих отношениях и чувствах.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную постановку, которая продолжает вдохновлять и восхищать зрителей на протяжении двух десятилетий!

Режиссер
Георгий Васильев
В ролях
Ирина Соколова
Борис Ивушин
Валерий Дьяченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Старосветские помещики Старосветские помещики Старосветские помещики Старосветские помещики

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
25 октября в 19:00 Легенда
Билеты
Загадка амулета
6+
Детский Иммерсивный
Загадка амулета
26 июля в 12:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2700 ₽
Мой друг Лапшин
18+
Премьера Драма
Мой друг Лапшин
22 октября в 19:30 Новая сцена Александринского театра
от 4300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше