Спектакль Жизнь, как дым...

Спектакль о жизни и творчестве Людмилы Марковны Гурченко

В ДК Железнодорожников (г. Красноярск) состоится уникальная постановка о жизни и творчестве актрисы в одном действии. Режиссёр-постановщик Валерий Бурдик, заслуженный работник культуры Красноярского края, и автор литературной основы Анастасия Малеванова обратились к многим малоизвестным моментам биографии Людмилы Марковны. Спектакль проходит в камерном формате, позволяя зрителю ощутить близость и связь с персонажем.

О чем спектакль?

Это история о сильной и талантливой женщине, которая отдала свою жизнь искусству. Что скрывается за блестящей актёрской карьерой? Какую цену пришлось заплатить за успех? Режиссёр и автор решили показать те стороны жизни Людмилы Марковны, которые часто оставались за кадром.

Глубина эмоций

«Мы видим образ сильной успешной актрисы, но это только одна сторона её жизни, – рассказывает Валерий Бурдик. – В её жизни были слёзы, сомнения и переживания. Невероятная популярность сменялась забвением, а преданность публики — предательством. Что она чувствовала в эти моменты? Нам хотелось заглянуть в те уголки её души, которые она никогда не показывала. Передать наше ощущение её внутреннего состояния, когда она оставалась наедине с собой».

Камерный формат и исполнение главной роли

Постановка будет проходить в малом зале театра, где артист сможет создать интимную атмосферу общения со зрителем. Главную роль исполняет солистка театра Наталья Тимофеева. «Такую роль ждут всю жизнь. Я подхожу к ней с большой бережностью и трепетом – это целый океан противоречивых эмоций, в который я с удовольствием погружаюсь», – делится артистка. «Людмила Марковна на экране была понятна и близка каждому человеку – она играла искренне и просто. Моя задача – также искренне и просто рассказать о ней, передав её переживания и боль, которые она несла на протяжении всей жизни».