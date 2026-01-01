Спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

В Драматическом театре им. Пушкина состоится показ спектакля по пьесе грузинского драматурга Георгия Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Это лирическая комедия, в которой центральным персонажем является сорванец Зурико. Он живет с бабушкой в грузинском селе Хидистави и дружит со взрослыми соседями Илико и Илларионом.

Зурико — истинный авантюрист, который плохо учится в школе и регулярно попадает в курьезные ситуации. В спектакле каждый персонаж играет важную роль, и их более тридцати, хотя на сцене всего девять актеров. Это создает уникальную атмосферу, полную смеха, нежности и жизненных драм.

В первом действии Зурико заканчивает школу и получает аттестат зрелости, а во втором — уезжает из своего родного села в Тбилиси, чтобы поступить в университет. Характеры героев насыщены южным колоритом: они остроумны, любят подшутить друг над другом, но в то же время готовы прийти на помощь и поделиться последним куском хлеба.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит многогранные характеры и лирические комедии, отражающие глубину человеческих отношений.