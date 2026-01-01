Оповещения от Киноафиши
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится показ спектакля по пьесе грузинского драматурга Георгия Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Это лирическая комедия, в которой центральным персонажем является сорванец Зурико. Он живет с бабушкой в грузинском селе Хидистави и дружит со взрослыми соседями Илико и Илларионом.

Зурико — истинный авантюрист, который плохо учится в школе и регулярно попадает в курьезные ситуации. В спектакле каждый персонаж играет важную роль, и их более тридцати, хотя на сцене всего девять актеров. Это создает уникальную атмосферу, полную смеха, нежности и жизненных драм.

В первом действии Зурико заканчивает школу и получает аттестат зрелости, а во втором — уезжает из своего родного села в Тбилиси, чтобы поступить в университет. Характеры героев насыщены южным колоритом: они остроумны, любят подшутить друг над другом, но в то же время готовы прийти на помощь и поделиться последним куском хлеба.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит многогранные характеры и лирические комедии, отражающие глубину человеческих отношений.

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
22 марта в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Мелкий бес
18+
Драма Кукольный
Мелкий бес
13 марта в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Кошмарики
6+
Комедия Детский
Кошмарики
25 апреля в 11:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
