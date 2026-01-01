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Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта
Киноафиша Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта

Спектакль Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта

6+
Возраст 6+

О спектакле

Звезды мюзикла на «Новой сцене»

В Концертном зале «Новая сцена» пройдет мюзикл-шоу с участием звезд первых составов известных мюзиклов. В программе ожидаются арии и отрывки из спектаклей «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта», среди которых такие хиты, как «Belle» и «Короли ночной Вероны». Ведущие артисты, включая Светлану Светикову, Эда Шульжевского и Александра Постоленко, представят уникальное шоу с живым исполнением.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и костюмированная программа, которая порадует поклонников музыкального театра и тех, кто ценит великолепные голоса и яркие спектакли.

Культовые арии и любимые персонажи

Фраза «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» стала культовой за последние 10 лет и олицетворяет эпоху музыкального театра в России. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность, и Москва с Санкт-Петербургом становятся «русским Бродвеем», где сейчас идут множество громких проектов.

Участники шоу

В составе участников: Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Денис Дэмкив, Петр Маркин, Алексей Лосихин, Вячеслав Гнедак, Юлия Артемова, Виктория Канаткина и другие знаменитые артисты, известные по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и др.

Неповторимое шоу

Программа «Мюзикл-шоу» создана, чтобы зрители могли насладиться обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии в великолепном «живом» исполнении признанных звезд. В шоу не просто звучат арии — представлены отрывки из спектаклей, объединенные интересным конферансом.

Первое отделение посвящено легендарной истории «Нотр Дам де Пари», а второе — романтической истории Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе — только «живое» исполнение!

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В других городах
Октябрь
27 октября вторник
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134

Фотографии

Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта Нотр дам де Пари. Ромео и Джульетта

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