Спектакль «Ложь!» - комедия о зле, добре и человеческой природе

Помните ли вы сказки-острастки из детства? Например, про серенького волчонка, который мог укусить за бочок. А как насчёт сказок о самих себе? Без волков, бабь-яг и драконов, но всё же с предостережениями? В реальной жизни бывает и страшно, и смешно, а иногда просто страшно смешно.

Спектакль «Ложь!» - это глубокая ироничная современная комедия-острастка, исследующая метаморфозы личности через юмор и яркие метафоры. На первый взгляд, герои спектакля могут показаться архетипичными и понятными, но по мере развития сюжета они раскрываются новыми гранями и готовы удивлять.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Юлия Горецкая

Юлия Горецкая Художник по костюмам: Лидия Войтова

Лидия Войтова Звукорежиссёры: Иван Горецкий, Софья Горецкая

Иван Горецкий, Софья Горецкая Художник по свету: Сергей Нечаев

Исполнители ролей

Денис Зыков

Владимир Мясников

Эта комедия создана по одноимённой пьесе А. Эрлиха, так что зритель может ожидать не только смех, но и глубокие размышления о человеческой натуре.