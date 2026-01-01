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Ложь!
Киноафиша Ложь!

Спектакль Ложь!

16+
Режиссер Юлия Горецкая
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Ложь!» - комедия о зле, добре и человеческой природе

Помните ли вы сказки-острастки из детства? Например, про серенького волчонка, который мог укусить за бочок. А как насчёт сказок о самих себе? Без волков, бабь-яг и драконов, но всё же с предостережениями? В реальной жизни бывает и страшно, и смешно, а иногда просто страшно смешно.

Спектакль «Ложь!» - это глубокая ироничная современная комедия-острастка, исследующая метаморфозы личности через юмор и яркие метафоры. На первый взгляд, герои спектакля могут показаться архетипичными и понятными, но по мере развития сюжета они раскрываются новыми гранями и готовы удивлять.

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Юлия Горецкая
  • Художник по костюмам: Лидия Войтова
  • Звукорежиссёры: Иван Горецкий, Софья Горецкая
  • Художник по свету: Сергей Нечаев

Исполнители ролей

  • Денис Зыков
  • Владимир Мясников

Эта комедия создана по одноимённой пьесе А. Эрлиха, так что зритель может ожидать не только смех, но и глубокие размышления о человеческой натуре.

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