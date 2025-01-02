Спектакль Жизель

Балет «Жизель» в постановке Андрея Петрова

В Государственном Кремлевском Дворце состоится потрясающий балет «Жизель», постановка которого принадлежит народному артисту Российской Федерации, лауреату премии Москвы Андрею Петрову. Этот шедевр хореографического искусства, основанный на либретто Теофиля Готье и Жюля-Анри Вернуа де Сен-Жоржа, передает дух романтизма, царящий в балетной сцене.

Художественный руководитель и дирижёр

Художественный руководитель спектакля и главный дирижёр — заслуженный артист России Сергей Кондрашев. Симфонический оркестр радио «Орфей» будет сопровождать балет, выполняя музыку Адольфа Адана, который написал один из самых великих балетных шедевров.

Творческий вклад

Визуальную составляющую постановки создают народный художник Российской Федерации и лауреат Государственной премии Станислав Бенедиктов (сценография) и Ольга Полянская (костюмы). Их работа усиливает хореографические и драматические решения, дополняя атмосферу спектакля.

Сюжет балета

«Жизель» — балет о трагической любви, которая противостоит социальным и сословным барьерам. Главная героиня, Жизель, умирает от сердечного потрясения, узнав, что её возлюбленный Альберт скрывает от неё свой титул и готовится к браку с другой. Даже став одной из виллис — мстительных духов, Жизель, благодаря своей всепрощающей любви, спасает Альберта от гибели.

Социальная тема и духовный смысл

Кроме любви и обмана, балет поднимает важные вопросы социального неравенства, показывая, как сословные предрассудки могут разрушать жизни людей. Несмотря на трагичный финал, в балете есть надежда, а главное — любовь побеждает даже смерть.

Продолжительность и особенности

Продолжительность спектакля — до 2 часов 25 минут (с антрактом). Балет «Жизель» остается выдающимся произведением хореографического искусства, завораживая зрителей своей романтической историей и великолепной хореографией.

Не пропустите это грандиозное событие

29 ноября 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце представится одно из величайших произведений балетного искусства, которое нельзя пропустить!