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Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Билеты от 700₽
Киноафиша Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Спектакль Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу по мотивам повести Ричарда Баха

Это музыкальное шоу, основанное на восхитительной аллегории Ричарда Баха, рассказывает историю о стремлении к высоким целям и поиску смысла жизни. Написанная в 60-х годах, повесть сразу стала Библией для молодежи того времени, стремящейся к небывалым высотам.

Эксперимент МЭТа В. Спесивцева

Постановка «Чайки…» — это новый громкий эксперимент театра МЭТ под руководством Вячеслава Спесивцева. Во-первых, повесть Баха в России ставится впервые. Во-вторых, за дирижерский пульт встала рок-группа «Ария», что привнесло новый музыкальный стиль в театральную постановку.

Музыкальность и философия в шоу

В этом шоу философия Баха сочетается с динамичной музыкой и театральной пластикой. Спектакль решен в черно-белых тонах, визуально привлекательный и яркий, с оригинальными спецэффектами. Композиции «Арии» придают динамику и настроение, отражая стремление к полету и высоте.

Визуальные и театральные элементы

Шоу наполнено головокружительными трюками, магическими превращениями и игрой с пространством и временем. Это соединение философии с современными средствами театрального искусства делает постановку уникальной.

История Джонатана Ливингстона

Джонатан, стремясь к своей мечте, теряет все, что было ему дорого. Он преодолевает пространство и время, достигает высот, но память о прошлом не дает ему покоя. Решив вернуться к людям, которые его предали, он осознает, что «предела нет».

Тема свободы и любви

«Чайка…» — это шоу о свободе, полете и любви. Зрителей завораживает музыка, юность, азарт и идея полета. Этот спектакль пропитан духом 60-х годов, когда популярна была фраза «Make love, not war».

Заключение: Предела нет!

Шоу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — это не просто спектакль, а откровение, которое оставляет зрителей с желанием увидеть, как герои научатся летать на сцене. Это шоу смогло преодолеть земное притяжение и передать зрителям чувство свободы и полета.

Режиссер
Вячеслав Спесивцев
В ролях
Максим Яндимиров
Людмила Бабаева
Анастасия Мокрова
Александр Грибанов
Константин Гулуев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

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