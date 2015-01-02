Спектакль Жизель

«Жизель». Вечная история любви и трагедии в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Балет «Жизель» — это шедевр, который уходит корнями в старинную поэтическую легенду о виллисах — невестах, ушедших из жизни до свадьбы. Этот балет, созданный в 1841 году, стал настоящей классикой, завоевав сердца зрителей по всему миру.

Легенда о виллисах

Согласно преданиям, в полночь виллисы выходят из своих могил, чтобы продолжить свои девичьи танцы и игры, которые жестоко прервала смерть. Однако их радость оборачивается мстительным чувством. Путник, который случайно встретит виллис, оказывается в опасности — они вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Создатели балета

Либретто для «Жизели» было написано Теофилем Готье и Жаном Корнелием Сен-Жоржем. Музыкальное сопровождение создал Адольф Адан, что добавляет особую атмосферу к этому произведению. Балет сочетает в себе элементы романтизма и выразительную хореографию, что делает его одним из самых востребованных на театральных подмостках.

Почему стоит увидеть «Жизель»

«Жизель» — это не только танец и музыка, но и глубокая эмоциональная история о любви, предательстве и прощении. Это произведение заставляет задуматься о вечных ценностях, а его визуальная и музыкальная красота оставляет неизгладимое впечатление.

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