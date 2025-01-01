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Киноафиша Ночь перед Рождеством

Ночь перед Рождеством

Постановка
Новый театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мир украинских традиций и рождественской сказки в Новом театре кукол

Новый театр кукол в Краснодаре приглашает зрителей на волшебное представление «Ночь перед Рождеством». Это спектакль, основанный на известной повести Николая Гоголя, обещает перенести вас в мир украинских традиций и рождественской сказки.

О спектакле

«Ночь перед Рождеством» рассказывает о событиях, происходящих в маленькой украинской деревне накануне Рождества. Главные герои — кузнец Вакула и его возлюбленная Оксана — столкнутся с мистическими силами и непредсказуемыми приключениями. Спектакль сочетает в себе элементы народного театра, кукольного искусства и яркой музыки, что создает уникальную атмосферу праздника.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, поскольку спектакль вызывает большой интерес у зрителей.

Приходите на «Ночь перед Рождеством» и окунитесь в мир сказки и волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
17:00 от 450 ₽

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