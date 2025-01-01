Новый театр кукол в Краснодаре приглашает зрителей на волшебное представление «Ночь перед Рождеством». Это спектакль, основанный на известной повести Николая Гоголя, обещает перенести вас в мир украинских традиций и рождественской сказки.
«Ночь перед Рождеством» рассказывает о событиях, происходящих в маленькой украинской деревне накануне Рождества. Главные герои — кузнец Вакула и его возлюбленная Оксана — столкнутся с мистическими силами и непредсказуемыми приключениями. Спектакль сочетает в себе элементы народного театра, кукольного искусства и яркой музыки, что создает уникальную атмосферу праздника.
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, поскольку спектакль вызывает большой интерес у зрителей.
Приходите на «Ночь перед Рождеством» и окунитесь в мир сказки и волшебства!