Мир украинских традиций и рождественской сказки в Новом театре кукол

Новый театр кукол в Краснодаре приглашает зрителей на волшебное представление «Ночь перед Рождеством». Это спектакль, основанный на известной повести Николая Гоголя, обещает перенести вас в мир украинских традиций и рождественской сказки.

О спектакле

«Ночь перед Рождеством» рассказывает о событиях, происходящих в маленькой украинской деревне накануне Рождества. Главные герои — кузнец Вакула и его возлюбленная Оксана — столкнутся с мистическими силами и непредсказуемыми приключениями. Спектакль сочетает в себе элементы народного театра, кукольного искусства и яркой музыки, что создает уникальную атмосферу праздника.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем бронировать заранее, поскольку спектакль вызывает большой интерес у зрителей.

Приходите на «Ночь перед Рождеством» и окунитесь в мир сказки и волшебства!