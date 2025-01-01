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Карлсон
Киноафиша Карлсон

Спектакль Карлсон

Постановка
Комедианты 0+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Необыкновенные приключения Малыша и Карлсона в театре «Комедианты»

В самом обыкновенном городе, в самой обыкновенной семье жил-был самый обыкновенный Малыш. У него были любящие Папа и Мама, но, к сожалению, взрослые заботы часто оставляли его в одиночестве. Однако в один из самых обыкновенных дней началась самая необыкновенная история в жизни Малыша — встреча с озорным Карлсоном, который живет на крыше!

Знакомство с Карлсоном

Карлсон — это не просто персонаж, а настоящий волшебник для детей, которым не хватает внимания и понимания взрослых. На этот раз зрители смогут стать свидетелями одной из его увлекательных историй, основанной на сказке Астрид Линдгрен, в исполнении артистов театра «Комедианты».

Персонажи спектакля

В спектакле зрителей ждут знакомые и любимые персонажи: Малыш с его разноцветными игрушками, деловые Мама и Папа, весельчак Карлсон и уморительная Фрекен Бок. Актеры театра «Комедианты» подарят новую интерпретацию этого классического сюжета, добавляя свежие акценты и интонации.

Яркие эмоции и музыка

Спектакль наполнен яркими красками, озорным юмором, музыкой и танцами. Специально для этой постановки были написаны замечательные песни, которые создают атмосферу волшебства и радости. Зрителей ожидает чудесная история о дружбе и волшебстве, созданная как для малышей, так и для их родителей, которые еще не забыли о том, что сами когда-то были детьми.

Не упустите возможность погрузиться в мир детских мечтаний и беззаботного веселья вместе с театром «Комедианты»!

Режиссер
Светлана Суханова
В ролях
Геннадий Спириденков
Екатерина Белова
Виталий Такс
Антон Быстров-Мокрый
Владислав Ситников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 650 ₽

Фотографии

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