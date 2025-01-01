Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жесткий стендап
Билеты от 900₽
Киноафиша Жесткий стендап

Жесткий стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Жёсткий стендап: без цензуры и ограничений

«Жёсткий стендап» — это шоу, в котором комики могут говорить обо всем, что они хотят, без страха быть осужденными. Это формат, где не существует табу, и все, даже самые острые и спорные темы, могут быть затронуты в шутках. Зрители здесь могут смеяться без ограничений и стеснения, понимая, что шоу не для слабонервных.

Необычные темы и откровенные шутки
Шоу обещает юмор на грани дозволенного, и точно можно ожидать шутки на темы, которые обычно избегаются в других форматах. Здесь могут быть затронуты темы ХХХ, нецензурных выражений и иных острых моментов, что делает шоу особенно привлекательным для зрителей, готовых к таким откровенным выступлениям.

4 комика и ведущий
В шоу участвуют четыре комика и ведущий, создающие атмосферу свободы и юмора. Состав участников обновляется каждый месяц, так что зрители могут не раз попасть на своих любимых стендаперов.

Шоу предназначено для зрителей старше 18 лет, что гарантирует взрослый контент и откровенные темы. Состав комиков может меняться, актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
26 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
1 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
2 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
8 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
9 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
15 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
16 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
22 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
23 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽
29 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
23:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка
Музыкальное лото
25 июля в 19:30 Малиновка
от 990 ₽
Шаде трибьют
18+
Джаз Соул
Шаде трибьют
14 сентября в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
3 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше