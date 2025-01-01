Меню
Джазовый бранч с Антоном Боевым
Билеты от 1800₽
Джазовый бранч с Антоном Боевым

Джазовый бранч с Антоном Боевым

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Джазовые бранчи в баре Petter

Каждые выходные в баре Petter проходят джазовые бранчи с безлимитным вином! Это прекрасно подходит для создания уютной и теплой атмосферы, что делает ваш выходной день идеальным. Мы предлагаем вам обед с нотками романтики, изысканной музыкой и вкусными блюдами!

Время бранчей — это возможность наслаждаться безлимитным вином, предоставляемым баром Petter (при условии соблюдения возрастных ограничений).

Музыкальный гость: Антон Боев

На наших бранчах выступает известный белорусский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщик Антон Боев. Его стиль можно охарактеризовать как современный mainstream jazz. Музыкальная карьера Антона началась в детстве, когда в 11 лет его пригласили петь в детском хоре. С 14 лет, после посещения джазового фестиваля, он влюбился в звучание саксофона и принял решение посвятить себя этому инструменту.

Антон получил классическое образование в Белорусской государственной консерватории и выражает благодарность своему педагогу Георгию Козодою за подготовку к первым конкурсам. Важный этап в его карьере связан с созданием группы FUNK+JAZZ вместе с барабанщиком Александром Сторожуком, который обучил его джазовой импровизации и ритму.

Влияние и творческие интересы

В творчестве Антона ощутимо влияние таких музыкантов, как саксофонист Декстер Гордон и гитаристы Пэт Мэтени и Джон Скофилд. Он успешно сочетает роли исполнителя, композитора и аранжировщика. Кроме музыки, Антон увлекается саморазвитием, чтением книг и общением с друзьями.

Приглашаем вас на незабываемый бранч в компании золотых хитов джаза. Позвольте себе насладиться этим прекрасным музыкальным опытом вместе с Антоном Боевым!

Декабрь
Январь
Март
Апрель
Июнь
Август
Сентябрь
Октябрь
13 декабря суббота
15:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
20 декабря суббота
15:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
5 декабря суббота
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
2 января пятница
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
4 января воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
11 января воскресенье
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
25 января воскресенье
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
29 марта воскресенье
15:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
4 апреля суббота
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
28 июня воскресенье
15:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
1 августа суббота
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
27 сентября воскресенье
15:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽
3 октября суббота
14:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1800 ₽

