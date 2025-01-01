Меню
Жесткий стендап
Киноафиша Жесткий стендап

Жесткий стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап для любителей острых шуток

Готовьтесь краснеть и смеяться — будет жестко!

Общее описание

Стендап-шоу, которое не оставит вас равнодушными. В программе — остроумные шутки, неожиданные повороты и, конечно же, безудержный смех. Это мероприятие идеально подходит для тех, кто ценит юмор с изюминкой.

Рассадка и время

Рассадка осуществляется менеджером зала по 2-3 человека за столик. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы занять места ближе к сцене. Это позволит вам полностью погрузиться в атмосферу шоу и почувствовать энергетику выступающих комиков.

Полезная информация

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и готовность смеяться! На стендап-шоу часто приглашаются популярные комики, так что вы можете увидеть своих любимцев вживую.

Приходите и наслаждайтесь вечером, полным смеха и остроумия!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

