Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах
6+
О концерте/спектакле

Музыка Стинга при свечах: уникальный концерт от CAGMO

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый музыке Стинга, в рамках новой концертной программы «Симфония Sting при свечах». Это уникальное событие, в котором соединятся саксофон, акустическая гитара и струнный оркестр с перкуссией, создаст волшебную атмосферу под светом сотен свечей.

Творчество Стинга: от The Police до сольной карьеры

Стинг, ставший известным как фронтмен легендарной группы The Police, продолжил свою карьеру как сольный артист, подарив слушателям множество хитов, полных глубины и эмоций. Его музыка давно завоевала сердца поклонников по всему миру.

Знаковые композиции в уникальных аранжировках

В программе концерта прозвучат такие знаменитые композиции, как:

  • Shape Of My Heart
  • Englishman In New York
  • Desert Rose
  • A Thousand Years
  • Russians
  • The End Of The Game
  • Fields Of Gold
  • Mad About You
  • Fragile
  • Stolen Car (Take Me Dancing)
  • If I Ever Lose My Faith In You
  • Every Breath You Take
  • Roxanne
  • Message In A Bottle
  • Walking On The Moon

Не упустите возможность!

Не упустите шанс насладиться музыкой Стинга и The Police в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO. Позвольте себе погрузиться в атмосферу волшебства и романтики, которую создаст этот концерт.

