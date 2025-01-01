Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый музыке Стинга, в рамках новой концертной программы «Симфония Sting при свечах». Это уникальное событие, в котором соединятся саксофон, акустическая гитара и струнный оркестр с перкуссией, создаст волшебную атмосферу под светом сотен свечей.
Стинг, ставший известным как фронтмен легендарной группы The Police, продолжил свою карьеру как сольный артист, подарив слушателям множество хитов, полных глубины и эмоций. Его музыка давно завоевала сердца поклонников по всему миру.
В программе концерта прозвучат такие знаменитые композиции, как:
Не упустите шанс насладиться музыкой Стинга и The Police в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO. Позвольте себе погрузиться в атмосферу волшебства и романтики, которую создаст этот концерт.