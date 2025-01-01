Оркестр CAGMO. Симфония Sting при свечах

Музыка Стинга при свечах: уникальный концерт от CAGMO

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый музыке Стинга, в рамках новой концертной программы «Симфония Sting при свечах». Это уникальное событие, в котором соединятся саксофон, акустическая гитара и струнный оркестр с перкуссией, создаст волшебную атмосферу под светом сотен свечей.

Творчество Стинга: от The Police до сольной карьеры

Стинг, ставший известным как фронтмен легендарной группы The Police, продолжил свою карьеру как сольный артист, подарив слушателям множество хитов, полных глубины и эмоций. Его музыка давно завоевала сердца поклонников по всему миру.

Знаковые композиции в уникальных аранжировках

В программе концерта прозвучат такие знаменитые композиции, как:

Shape Of My Heart

Englishman In New York

Desert Rose

A Thousand Years

Russians

The End Of The Game

Fields Of Gold

Mad About You

Fragile

Stolen Car (Take Me Dancing)

If I Ever Lose My Faith In You

Every Breath You Take

Roxanne

Message In A Bottle

Walking On The Moon

Не упустите возможность!

Не упустите шанс насладиться музыкой Стинга и The Police в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO. Позвольте себе погрузиться в атмосферу волшебства и романтики, которую создаст этот концерт.