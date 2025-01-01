Меню
Женский стендап
Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лучшие комикессы Воронежа на одной сцене

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии! На сцене соберутся лучшие комикессы Воронежа, готовые удивить зрителей свежими шутками и оригинальными номерами. Этот вечер обещает стать незабываемым и наполненным разнообразием юмора.

Уютная атмосфера

Рассадка будет осуществляться менеджером зала, и вы сможете разделить столик с 2-3 людьми. Это отличная возможность не только насладиться качественным юмором, но и пообщаться с новыми знакомыми, которые разделяют ваш интерес к комедии.

Приходите вовремя

Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы успеть занять места ближе к сцене. Это поднимет вашу атмосферу и позволит полноценно насладиться выступлением.

Не упустите шанс!

Не пропустите шанс увидеть лучшие комикессы города в действии. Их индивидуальность и талант создадут уникальное шоу, которое останется в вашей памяти надолго. Убедитесь сами – ждем вас на нашем выступлении!

Октябрь
4 октября суббота
22:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 500 ₽

