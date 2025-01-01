Женский Stand Up

Яркие и остроумные артистки на сцене бара Petter

Приглашаем вас на вечер, где смех и хорошее настроение сливаются в идеальный дуэт! Только у нас: безлимитное вино при заказе от 1500₽. Выберите свое — белое, красное или игристое — и наслаждайтесь вечером.

Только лучшие комикесы

На сцене — яркие и остроумные артистки, готовые делиться своим уникальным взглядом на жизнь. Вас ждут искрометные шутки, неожиданные истории и море положительных эмоций.

Вечер, который запомнится

Это больше, чем шоу. Это праздник смеха, веселья и винной лёгкости. Не пропустите феерию, которая сделает ваш вечер по-настоящему незабываемым!