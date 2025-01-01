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Женский Stand Up
Билеты от 2000₽
Киноафиша Женский Stand Up

Женский Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Яркие и остроумные артистки на сцене бара Petter

Приглашаем вас на вечер, где смех и хорошее настроение сливаются в идеальный дуэт! Только у нас: безлимитное вино при заказе от 1500₽. Выберите свое — белое, красное или игристое — и наслаждайтесь вечером.

Только лучшие комикесы
На сцене — яркие и остроумные артистки, готовые делиться своим уникальным взглядом на жизнь. Вас ждут искрометные шутки, неожиданные истории и море положительных эмоций.

Вечер, который запомнится
Это больше, чем шоу. Это праздник смеха, веселья и винной лёгкости. Не пропустите феерию, которая сделает ваш вечер по-настоящему незабываемым!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
27 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
15:00 от 2000 ₽
29 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
1 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
22 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
26 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
1 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
4 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
22 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
1 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:30 от 2000 ₽
13 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
29 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
4 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
17:00 от 2000 ₽
5 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:30 от 2000 ₽
26 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
10 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:30 от 2000 ₽
27 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
16:30 от 2000 ₽

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