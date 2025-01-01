Музыкальное лото со стендап-комиком

Вечер юмора в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — музыкальное лото, где ведущий стендап-комик создаст атмосферу веселья и задора! Это идеальный вечер для тех, кто хочет насладиться музыкой, спеть и посмеяться в компании единомышленников.

Как это работает?

Суть проста: вы слушаете любимые песни, заполняете бинго-бланки и выигрываете призы! Вместо чисел на карточках — названия песен. Как только вы закроете линию, вставайте и громко кричите: «Бинго!» — и забирайте свой приз. Музыка, смех и активное участие — вот секрет незабываемого вечера!

Атмосфера праздника

Ведущий стендап-комик сделает вечер по-настоящему незабываемым. Его шутки и интерактивные задания создадут непринужденную обстановку, где вы сможете не только слушать, но и петь, танцевать и веселиться.

Удобство и комфорт

Зрители будут размещены за столиками, с возможностью заказа еды и напитков на протяжении всего вечера. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также поможет занять места ближе к сцене. Обратите внимание, что вход для людей в состоянии алкогольного опьянения может быть ограничен.

StandUp_Msk — комедийное комьюнити

StandUp_Msk — это объединение комиков со всей России. У нас выступают участники популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в настоящие комедийные клубы. Каждый день вас ждут новые места с необычной кухней и отличным настроением.

Важно знать

Мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Если у вас есть вопросы о посещении, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89 или пишите нам в Telegram @standupmoskvich.