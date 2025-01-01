Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 990₽
Киноафиша Музыкальное лото со стендап-комиком

Музыкальное лото со стендап-комиком

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Вечер юмора в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — музыкальное лото, где ведущий стендап-комик создаст атмосферу веселья и задора! Это идеальный вечер для тех, кто хочет насладиться музыкой, спеть и посмеяться в компании единомышленников.

Как это работает?

Суть проста: вы слушаете любимые песни, заполняете бинго-бланки и выигрываете призы! Вместо чисел на карточках — названия песен. Как только вы закроете линию, вставайте и громко кричите: «Бинго!» — и забирайте свой приз. Музыка, смех и активное участие — вот секрет незабываемого вечера!

Атмосфера праздника

Ведущий стендап-комик сделает вечер по-настоящему незабываемым. Его шутки и интерактивные задания создадут непринужденную обстановку, где вы сможете не только слушать, но и петь, танцевать и веселиться.

Удобство и комфорт

Зрители будут размещены за столиками, с возможностью заказа еды и напитков на протяжении всего вечера. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее. Это также поможет занять места ближе к сцене. Обратите внимание, что вход для людей в состоянии алкогольного опьянения может быть ограничен.

StandUp_Msk — комедийное комьюнити

StandUp_Msk — это объединение комиков со всей России. У нас выступают участники популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в настоящие комедийные клубы. Каждый день вас ждут новые места с необычной кухней и отличным настроением.

Важно знать

Мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Если у вас есть вопросы о посещении, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89 или пишите нам в Telegram @standupmoskvich.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Монтероссо Москва, Таганская пл., 10/2
20:00 от 1100 ₽
24 июля
Монтероссо Москва, Таганская пл., 10/2
20:00 от 990 ₽
25 июля
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
26 июля
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
31 июля
Монтероссо Москва, Таганская пл., 10/2
20:00 от 1100 ₽
1 августа
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
2 августа
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
7 августа
Монтероссо Москва, Таганская пл., 10/2
20:00 от 1100 ₽
8 августа
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
9 августа
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽
10 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1100 ₽
16 августа
Sq Bar Wine & Grill Москва, Проектируемый пр. №4062, 6, стр. 1
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

Музыкальное лото со стендап-комиком Музыкальное лото со стендап-комиком Музыкальное лото со стендап-комиком Музыкальное лото со стендап-комиком Музыкальное лото со стендап-комиком

В ближайшие дни

А.С. Пушкин. Повести Белкина
6+
Классическая музыка
А.С. Пушкин. Повести Белкина
22 ноября в 17:00 Филармония-2
от 300 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
24 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Наш Новый год
12+
Поп
Наш Новый год
8 декабря в 19:00 Кремлевский дворец
от 4000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше