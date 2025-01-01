Субботний бранч

Субботние бранчи снова с нами! Начало выступления джаз-бэнда — 15:00, сбор гостей — с 14:00. Это идеальное время, чтобы расслабиться в компании друзей, семьи или любимого человека под живую музыку.
Соул и фанк к вашему столу
Наслаждайтесь лёгкими ритмами соула и фанка, которые станут прекрасным аккомпанементом к вашему обеду или позднему завтраку. Живая музыка подарит атмосферу уюта и вдохновения на весь день.
Вкус и выгода
Мы приготовили для вас не только восхитительное меню, но и скидку 15% на все блюда. Вход на мероприятие — всего 500 рублей. Приглашайте близких и наслаждайтесь временем вместе!
Бранчи, которые создают воспоминания
Легендарные бранчи в Jam Club — это больше, чем просто еда и музыка. Это возможность провести день в тёплой компании, наслаждаясь искусством, вкусной едой и уютной атмосферой.
Ждём вас каждую субботу!