Субботний бранч

Легендарные бранчи возвращаются в Jam Club

Субботние бранчи снова с нами! Начало выступления джаз-бэнда — 15:00, сбор гостей — с 14:00. Это идеальное время, чтобы расслабиться в компании друзей, семьи или любимого человека под живую музыку.

Соул и фанк к вашему столу

Наслаждайтесь лёгкими ритмами соула и фанка, которые станут прекрасным аккомпанементом к вашему обеду или позднему завтраку. Живая музыка подарит атмосферу уюта и вдохновения на весь день.

Вкус и выгода

Мы приготовили для вас не только восхитительное меню, но и скидку 15% на все блюда. Вход на мероприятие — всего 500 рублей. Приглашайте близких и наслаждайтесь временем вместе!

Бранчи, которые создают воспоминания

Легендарные бранчи в Jam Club — это больше, чем просто еда и музыка. Это возможность провести день в тёплой компании, наслаждаясь искусством, вкусной едой и уютной атмосферой.

Ждём вас каждую субботу!