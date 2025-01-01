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Субботний бранч
Билеты от 500₽
Киноафиша Субботний бранч

Субботний бранч

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Легендарные бранчи возвращаются в Jam Club

Субботние бранчи снова с нами! Начало выступления джаз-бэнда — 15:00, сбор гостей — с 14:00. Это идеальное время, чтобы расслабиться в компании друзей, семьи или любимого человека под живую музыку.

Соул и фанк к вашему столу
Наслаждайтесь лёгкими ритмами соула и фанка, которые станут прекрасным аккомпанементом к вашему обеду или позднему завтраку. Живая музыка подарит атмосферу уюта и вдохновения на весь день.

Вкус и выгода
Мы приготовили для вас не только восхитительное меню, но и скидку 15% на все блюда. Вход на мероприятие — всего 500 рублей. Приглашайте близких и наслаждайтесь временем вместе!

Бранчи, которые создают воспоминания
Легендарные бранчи в Jam Club — это больше, чем просто еда и музыка. Это возможность провести день в тёплой компании, наслаждаясь искусством, вкусной едой и уютной атмосферой.

Ждём вас каждую субботу!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
2 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
9 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
16 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
23 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
30 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽

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Хетаг Колиев. Проверочный концерт
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