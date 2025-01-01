Спектакль Женщина-змея

В репертуаре Театра на Бронной зрители смогут увидеть уникальную постановку «Женщина-змея», основанную на одноименной сказке Карло Гоцци. Спектакль выполнен в духе площадного искусства и является ярким примером жанра дель арте, известного своими корнями в средневековом уличном театре Италии.
Режиссер Олег Долин вдохнул новую жизнь в комедию дель арте, адаптировав ее к условиям XXI века. В центре сюжета — история принца Фаррускада и его жены Керестани, которые, несмотря на восемь лет счастья и воспитание прекрасных близнецов, сталкиваются с чередой ужасных событий, угрожающих их благополучию. На сцене развернется настоящая феерия приключений с превращениями, злыми волшебниками и сказочными феями.
Актеры, задействованные в «Женщине-змее», прошли специальные тренинги для освоения законов площадного жанра. Почти все артисты исполняют свои роли в масках, созданных по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры меняют маски прямо на авансцене, что позволяет зрителям увидеть все нюансы театральной кухни.
Художник Сергей Якунин разработал уникальные декорации, имитирующие сцену уличного театра, а костюмы, созданные Евгенией Панфиловой, напоминают карнавальную одежду, что добавляет спектаклю особый колорит.
Еще одной отличительной особенностью постановки является живая музыка. В спектакле звучат как классические произведения, так и современные романсы, а также элементы рока. Вот кто участвует в музыкальном сопровождении:
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который перенесет вас в мир комедии дель арте и заставит задуматься о важных жизненных вопросах: о любви, семье, долге и самоотверженности.