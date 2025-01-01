Спектакль Женщина-змея

«Женщина-змея» в Театре на Бронной: новое дыхание комедии дель арте

В репертуаре Театра на Бронной зрители смогут увидеть уникальную постановку «Женщина-змея», основанную на одноименной сказке Карло Гоцци. Спектакль выполнен в духе площадного искусства и является ярким примером жанра дель арте, известного своими корнями в средневековом уличном театре Италии.

Современный взгляд на классику

Режиссер Олег Долин вдохнул новую жизнь в комедию дель арте, адаптировав ее к условиям XXI века. В центре сюжета — история принца Фаррускада и его жены Керестани, которые, несмотря на восемь лет счастья и воспитание прекрасных близнецов, сталкиваются с чередой ужасных событий, угрожающих их благополучию. На сцене развернется настоящая феерия приключений с превращениями, злыми волшебниками и сказочными феями.

Актеры и их мастерство

Актеры, задействованные в «Женщине-змее», прошли специальные тренинги для освоения законов площадного жанра. Почти все артисты исполняют свои роли в масках, созданных по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры меняют маски прямо на авансцене, что позволяет зрителям увидеть все нюансы театральной кухни.

Декорации и костюмы

Художник Сергей Якунин разработал уникальные декорации, имитирующие сцену уличного театра, а костюмы, созданные Евгенией Панфиловой, напоминают карнавальную одежду, что добавляет спектаклю особый колорит.

Живая музыка в спектакле

Еще одной отличительной особенностью постановки является живая музыка. В спектакле звучат как классические произведения, так и современные романсы, а также элементы рока. Вот кто участвует в музыкальном сопровождении:

Фортепиано: Вера Николаева / Майя Красовицкая

Вера Николаева / Майя Красовицкая Скрипка: Наталья Гейзлер / Ольга Колгатина

Наталья Гейзлер / Ольга Колгатина Гитара: Константин Тарабрин / Виталий Чубейко

Константин Тарабрин / Виталий Чубейко Виолончель: Ольга Бурлакова / Ольга Казанцева

Ольга Бурлакова / Ольга Казанцева Флейта: Жанна Терехова / Евгений Ермаков

Жанна Терехова / Евгений Ермаков Труба: Дмитрий Кодиков / Леонид Гурьев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который перенесет вас в мир комедии дель арте и заставит задуматься о важных жизненных вопросах: о любви, семье, долге и самоотверженности.