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Женщина-змея
Билеты от 3000₽
Киноафиша Женщина-змея

Спектакль Женщина-змея

Уютная семейная комедия Олега Долина
Постановка
Театр на Бронной 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

«Женщина-змея» в Театре на Бронной: новое дыхание комедии дель арте

В репертуаре Театра на Бронной зрители смогут увидеть уникальную постановку «Женщина-змея», основанную на одноименной сказке Карло Гоцци. Спектакль выполнен в духе площадного искусства и является ярким примером жанра дель арте, известного своими корнями в средневековом уличном театре Италии.

Современный взгляд на классику

Режиссер Олег Долин вдохнул новую жизнь в комедию дель арте, адаптировав ее к условиям XXI века. В центре сюжета — история принца Фаррускада и его жены Керестани, которые, несмотря на восемь лет счастья и воспитание прекрасных близнецов, сталкиваются с чередой ужасных событий, угрожающих их благополучию. На сцене развернется настоящая феерия приключений с превращениями, злыми волшебниками и сказочными феями.

Актеры и их мастерство

Актеры, задействованные в «Женщине-змее», прошли специальные тренинги для освоения законов площадного жанра. Почти все артисты исполняют свои роли в масках, созданных по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры меняют маски прямо на авансцене, что позволяет зрителям увидеть все нюансы театральной кухни.

Декорации и костюмы

Художник Сергей Якунин разработал уникальные декорации, имитирующие сцену уличного театра, а костюмы, созданные Евгенией Панфиловой, напоминают карнавальную одежду, что добавляет спектаклю особый колорит.

Живая музыка в спектакле

Еще одной отличительной особенностью постановки является живая музыка. В спектакле звучат как классические произведения, так и современные романсы, а также элементы рока. Вот кто участвует в музыкальном сопровождении:

  • Фортепиано: Вера Николаева / Майя Красовицкая
  • Скрипка: Наталья Гейзлер / Ольга Колгатина
  • Гитара: Константин Тарабрин / Виталий Чубейко
  • Виолончель: Ольга Бурлакова / Ольга Казанцева
  • Флейта: Жанна Терехова / Евгений Ермаков
  • Труба: Дмитрий Кодиков / Леонид Гурьев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который перенесет вас в мир комедии дель арте и заставит задуматься о важных жизненных вопросах: о любви, семье, долге и самоотверженности.

Режиссер
Олег Долин
Олег Долин
В ролях
Сергей Кизас
Диана Огай
Евгения Ивашова
Дмитрий Гурьянов
Василиса Перелыгина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
20:30 от 3500 ₽
31 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
20:00 от 3000 ₽
6 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
20:30 от 3000 ₽
13 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Женщина-змея Женщина-змея Женщина-змея

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