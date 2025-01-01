Спектакль Божественная комедия. Вариации

«Божественная комедия» в Мастерской Петра Фоменко

Захватывающая постановка по произведению Данте Алигьери «Божественная комедия». Эта эпическая поэма, признанная венцом средневековой литературы, предлагает зрителям уникальное художественное восприятие величия и глубины историй о Добре и Зле, Грехе и Раскаянии.

Экспериментальная постановка

Постановка совершает шаг в сторону экспериментального театра, важно, что актёры и зрители оказываются в одном пространстве. Старая сцена театра позволяет стирать границы между «залами» и «сценами», создавая атмосферу полного вовлечения в разыгрываемую историю. Зрители становятся частью театрального действия, живя события «здесь и сейчас», напоминающие средневековые мистерии.

Награды и номинации

Спектакль был номинирован на престижную премию «Золотая маска» в следующих категориях:

Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма - 2025

Лучшая работа режиссёра. Драматический театр - Юрий Титов, 2025

Лучшая работа художника-постановщика. Драматический театр - Мартын Степанов, 2025

Лучшая работа художника по костюмам. Драматический театр - Евгения Панфилова, 2025

Лучшая работа художника по свету. Драматический театр - Юрий Лебедев, 2025

Креативная команда

Автором оригинала является Данте Алигьери, а инсценировку и режиссуру осуществил Юрий Титов. Визуальные решения обеспечил художник-постановщик Мартын Степанов, а костюмы разработала Евгения Панфилова. Художник по свету - Юрий Лебедев, хореограф - Анатолий Войнов. За музыкальное оформление отвечает Николай Орловский, а звук - Анна Байденгер. Под руководством Марии Козяр и Марии Бессоновой работают помощники режиссёра, а музыкальное сопровождение создает Марина Раку.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где каждый зритель сможет найти свои ответы на важные философские вопросы.