Божественная комедия. Вариации
Билеты от 15000₽
Киноафиша Божественная комедия. Вариации

Спектакль Божественная комедия. Вариации

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 2 часа с 1 антрактом
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О спектакле

«Божественная комедия» в Мастерской Петра Фоменко

Захватывающая постановка по произведению Данте Алигьери «Божественная комедия». Эта эпическая поэма, признанная венцом средневековой литературы, предлагает зрителям уникальное художественное восприятие величия и глубины историй о Добре и Зле, Грехе и Раскаянии.

Экспериментальная постановка

Постановка совершает шаг в сторону экспериментального театра, важно, что актёры и зрители оказываются в одном пространстве. Старая сцена театра позволяет стирать границы между «залами» и «сценами», создавая атмосферу полного вовлечения в разыгрываемую историю. Зрители становятся частью театрального действия, живя события «здесь и сейчас», напоминающие средневековые мистерии.

Награды и номинации

Спектакль был номинирован на престижную премию «Золотая маска» в следующих категориях:

  • Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма - 2025
  • Лучшая работа режиссёра. Драматический театр - Юрий Титов, 2025
  • Лучшая работа художника-постановщика. Драматический театр - Мартын Степанов, 2025
  • Лучшая работа художника по костюмам. Драматический театр - Евгения Панфилова, 2025
  • Лучшая работа художника по свету. Драматический театр - Юрий Лебедев, 2025

Креативная команда

Автором оригинала является Данте Алигьери, а инсценировку и режиссуру осуществил Юрий Титов. Визуальные решения обеспечил художник-постановщик Мартын Степанов, а костюмы разработала Евгения Панфилова. Художник по свету - Юрий Лебедев, хореограф - Анатолий Войнов. За музыкальное оформление отвечает Николай Орловский, а звук - Анна Байденгер. Под руководством Марии Козяр и Марии Бессоновой работают помощники режиссёра, а музыкальное сопровождение создает Марина Раку.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где каждый зритель сможет найти свои ответы на важные философские вопросы.

Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Юрий Титов
Александра Титова
Николай Орловский
Николай Орловский
Елена Ворончихина
Михаил Крылов
Михаил Крылов

Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 15000 ₽
16 декабря вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 15000 ₽
10 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 15000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 15000 ₽

Фотографии

Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации Божественная комедия. Вариации

