Спектакль Женитьба

Женитьба
Театр Российской Армии
Классическая постановка по пьесе Н. В. Гоголя

Эта классическая постановка по пьесе Николая Гоголя рассказывает о забавных, но одновременно печальных людях, чьи представления о счастье далеки от реальности. Пьеса представляет собой сочетание комедии, фарса и драмы, поднимая темы одиночества и ответственности в браке.

Гоголь с присущей ему иронией и глубиной исследует несостоятельные отношения, в которых чувства подменяются расчетом, а мечты о семейной идиллии остаются лишь иллюзией.

Особенности постановки

  • Аутентичный текст: режиссер Юрий Маковский сохранил оригинальную стилистику Гоголя, подчеркивая важность каждой детали.
  • Яркие образы: персонажи оживают на сцене, удивляя своей многогранностью и реализмом.
  • Остроумие и хулиганство: спектакль обещает смешить и одновременно заставлять задуматься.

Почему стоит посмотреть?

  • Это не только история о браке, но и философское размышление о человеческих слабостях и поиске счастья.
  • Зрители узнают себя в героях, ведь их стремления и ошибки так близки каждому.
  • Бережное отношение к тексту Гоголя делает постановку подлинной и уникальной.

Для кого спектакль?
Для ценителей классики, любителей остроумного театра и тех, кто хочет вновь открыть для себя величие и актуальность произведений Николая Гоголя.

Режиссер
Юрий Маковский
В ролях
Анна Киреева
Мария Голубкина
Ольга Богданова
Наталия Курсевич
Софья Гуськова

28 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

