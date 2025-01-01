Спектакль Женитьба

Эта классическая постановка по пьесе Николая Гоголя рассказывает о забавных, но одновременно печальных людях, чьи представления о счастье далеки от реальности. Пьеса представляет собой сочетание комедии, фарса и драмы, поднимая темы одиночества и ответственности в браке.
Гоголь с присущей ему иронией и глубиной исследует несостоятельные отношения, в которых чувства подменяются расчетом, а мечты о семейной идиллии остаются лишь иллюзией.
Для ценителей классики, любителей остроумного театра и тех, кто хочет вновь открыть для себя величие и актуальность произведений Николая Гоголя.