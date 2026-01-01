«Женитьба» Н.В. Гоголя на сцене Театра им. Горького в Астане

Спектакль «Женитьба», поставленный режиссёром Туфаном Имамутдиновым, предлагает зрителям современное прочтение классической пьесы Н.В. Гоголя. По истине актуальная тема брака вновь обретает свою значимость в условиях информационно-технологичного мира.

Современные реалии

Режиссёр исследует эволюцию человеческих чувств в контексте современных офисных ритмов. Именно офис становится символом пространства, где эмоции и чувства часто отступают на второй план. Люди, погружаясь в мир цифр и графиков, рискуют оставить свои личные отношения и, как следствие, теряют искренность взаимодействия.

Сюжет

В центре событий — попытки свахи Фёклы Ивановны женить состоятельного служащего Подколёсина. На горизонте появляется бизнес-леди Агафья Тихоновна, но нерешительный жених колеблется. Стоит ли ему связывать себя брачными узами, если это означает потерю привычного комфорта?

Глубина человеческих страхов

Режиссёрское осмысление семейных отношений в спектакле позволяет зрителю взглянуть на страхи современного человека перед искренними чувствами, любовью и ответственностью. Эта боязнь потери беззаботного образа жизни становится одной из центральных тем спектакля.

