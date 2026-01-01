Взрывной фарс о женской эмансипации и мужском эго

Спектакль по пьесе итальянских драматургов Д. Фо и Ф. Раме представляет собой взрывную одноактную пьесу-фарс о женской эмансипации и мужском эго. История начинается как удобная для мужа сделка, но стремительно перерастает в карнавальную волну абсурда и борьбу за равноправие.

Герои стремительно перемещаются между буффонадой и глубокой драмой, пытаясь переосмыслить, что такое любовь и семья в современном обществе. В основе постановки лежат традиции комедии дель арте, где гротеск и концепция «театр в театре» создают философскую притчу о буднях пары.

Узнайте, к чему приводит женский бунт, когда ему дают зеленый свет. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, ярким персонажам и динамичному сценическому действию, которые сделают эту постановку незабываемой!