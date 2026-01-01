Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пара не пара
Киноафиша Пара не пара

Спектакль Пара не пара

Постановка
Театр драмы им. Горького
Продолжительность 1 час 10 минут

О спектакле

Взрывной фарс о женской эмансипации и мужском эго

Спектакль по пьесе итальянских драматургов Д. Фо и Ф. Раме представляет собой взрывную одноактную пьесу-фарс о женской эмансипации и мужском эго. История начинается как удобная для мужа сделка, но стремительно перерастает в карнавальную волну абсурда и борьбу за равноправие.

Герои стремительно перемещаются между буффонадой и глубокой драмой, пытаясь переосмыслить, что такое любовь и семья в современном обществе. В основе постановки лежат традиции комедии дель арте, где гротеск и концепция «театр в театре» создают философскую притчу о буднях пары.

Узнайте, к чему приводит женский бунт, когда ему дают зеленый свет. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, ярким персонажам и динамичному сценическому действию, которые сделают эту постановку незабываемой!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше