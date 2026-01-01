Спектакль «Коза-дереза»: веселая сказка о коварной козе

Спектакль «Коза-дереза» расскажет о захватывающих перипетиях Деда, который за небольшую сумму покупает Козу и начинает о ней заботиться. Однако, он не догадывается о хитрости своего нового домашнего любимца. Дед оказался в центре конфликтов с Бабкой и Внучкой, защищая всегда недовольную Козу, которая не упускает момента, чтобы устроить очередной шедевр в своих проделках.

Сюжет пьесы основан на знакомой каждому русской народной сказке и был создан Михаилом Супониным. Коза-дереза олицетворяет эгоизм, проявляющийся в обмане, клевете и хитрости. Надежды на то, что ее можно исправить, не оправдываются: зловредная Коза не умеет раскаиваться и лишь ищет возможности для дополнительных шалостей.

Кто станет героями?

На сцене вместе с Дедом, Бабкой, Внучкой и Козой будут веселые скоморохи. Они привнесут в спектакль озорные русские народные потешки и прибаутки, создавая атмосферу праздника и веселья. Зрители смогут не только наблюдать за приключениями героев, но и ощутить волнение от интерактивных моментов.

Завершение обмана

Сюжет подводит к идее, что даже самые хитрые планы могут быть раскрыты, и, как гласит народная мудрость, «сколько веревочке ни виться, всегда наступит конец». Как именно развернется эта история, зрители смогут узнать, посетив спектакль.