Спектакль Женитьба

Комедия Николая Гоголя на сцене Театра «Пушкинская школа»

Комедия Николая Гоголя «Женитьба», которая в последние годы завоевала особую популярность на российских театральных сценах. Лауреат премии «Золотая маска», опытный режиссер Владимир Петров, выступит в роли постановщика.

Интересные факты

Комедия «Женитьба» была написана в 1842 году и по сей день остается актуальной благодаря своим остроумным диалогам и глубокому анализу человеческих характеров.

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и фарса, что делает его идеальным для зрителей всех возрастов.

О театре

Театр-студия «Пушкинская школа» был основан Владимиром Рецептером, бывшим артистом БДТ, режиссером, писателем и литературоведом-пушкинистом. На базе собственного актерского курса в Театральной академии он создал уникальную атмосферу, где каждый участник становится частью сплоченной команды, работающей ради общей цели.