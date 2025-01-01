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Женитьба
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Спектакль Женитьба

Комедия Гоголя в постановке опытного режиссера и исполнении молодых артистов
Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Николая Гоголя на сцене Театра «Пушкинская школа»

Комедия Николая Гоголя «Женитьба», которая в последние годы завоевала особую популярность на российских театральных сценах. Лауреат премии «Золотая маска», опытный режиссер Владимир Петров, выступит в роли постановщика.

Интересные факты

  • Комедия «Женитьба» была написана в 1842 году и по сей день остается актуальной благодаря своим остроумным диалогам и глубокому анализу человеческих характеров.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и фарса, что делает его идеальным для зрителей всех возрастов.

О театре

Театр-студия «Пушкинская школа» был основан Владимиром Рецептером, бывшим артистом БДТ, режиссером, писателем и литературоведом-пушкинистом. На базе собственного актерского курса в Театральной академии он создал уникальную атмосферу, где каждый участник становится частью сплоченной команды, работающей ради общей цели.

 

Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Наталия Байбикова
Семен Вашулевский
Денис Волков
Анна Миронова
Екатерина Новикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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