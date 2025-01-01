Спектакль Женитьба

Комедия Николая Гоголя «Женитьба», которая в последние годы завоевала особую популярность на российских театральных сценах. Лауреат премии «Золотая маска», опытный режиссер Владимир Петров, выступит в роли постановщика.
Театр-студия «Пушкинская школа» был основан Владимиром Рецептером, бывшим артистом БДТ, режиссером, писателем и литературоведом-пушкинистом. На базе собственного актерского курса в Театральной академии он создал уникальную атмосферу, где каждый участник становится частью сплоченной команды, работающей ради общей цели.