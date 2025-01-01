Спектакль Морфий

Моноспектакль «Морфий» в театре «Многоточие»

Моноспектакль «Морфий» основан на рассказе Михаила Булгакова, который погружает зрителя в мир страданий и зависимостей. Это история о докторе Бомгарде, работающем в начале XX века на отдаленном участке. Он сталкивается со всеми медицинскими проблемами в одиночку, пока не получает письмо от своего бывшего однокурсника Полякова.

Сюжет

Поляков, переживший разрыв с женой, начинает принимать морфий для облегчения душевной боли. Изначально это помогает, но вскоре зависимость становится невыносимой. Поляков страдает от галлюцинаций и теряет свою личность, пытаясь бороться с недугом. В конце концов, осознав бесполезность своих усилий, он наносит себе смертельное ранение.

Вдохновленный трагической судьбой Полякова, Бомгард решает опубликовать его дневник, чтобы предостеречь людей от легкомысленного отношения к наркотикам. Это не просто история о зависимости, а важный урок о последствиях, которые могут возникнуть из-за неосторожности.

О спектакле

В театре «Многоточие» единственный актер Эдгард Арутюнов мастерски воплощает образ Сергея Полякова, позволяя зрителям погрузиться в его страдания и переживания. Спектакль создает атмосферу глубокого саморазмышления, где эмоции колеблются от сочувствия к ужасу перед судьбой главного героя.

Зрители становятся свидетелями трансформации человека, некогда полного надежд, в плену зависимости. «Морфий» — это не просто развлекательное представление, а возможность задуматься о ценности жизни. Не упустите шанс увидеть эту глубокую и трогающую историю, которая оставит след в вашем сердце.