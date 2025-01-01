Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морфий
Билеты от 1600₽
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Морфий» в театре «Многоточие»

Моноспектакль «Морфий» основан на рассказе Михаила Булгакова, который погружает зрителя в мир страданий и зависимостей. Это история о докторе Бомгарде, работающем в начале XX века на отдаленном участке. Он сталкивается со всеми медицинскими проблемами в одиночку, пока не получает письмо от своего бывшего однокурсника Полякова.

Сюжет

Поляков, переживший разрыв с женой, начинает принимать морфий для облегчения душевной боли. Изначально это помогает, но вскоре зависимость становится невыносимой. Поляков страдает от галлюцинаций и теряет свою личность, пытаясь бороться с недугом. В конце концов, осознав бесполезность своих усилий, он наносит себе смертельное ранение.

Вдохновленный трагической судьбой Полякова, Бомгард решает опубликовать его дневник, чтобы предостеречь людей от легкомысленного отношения к наркотикам. Это не просто история о зависимости, а важный урок о последствиях, которые могут возникнуть из-за неосторожности.

О спектакле

В театре «Многоточие» единственный актер Эдгард Арутюнов мастерски воплощает образ Сергея Полякова, позволяя зрителям погрузиться в его страдания и переживания. Спектакль создает атмосферу глубокого саморазмышления, где эмоции колеблются от сочувствия к ужасу перед судьбой главного героя.

Зрители становятся свидетелями трансформации человека, некогда полного надежд, в плену зависимости. «Морфий» — это не просто развлекательное представление, а возможность задуматься о ценности жизни. Не упустите шанс увидеть эту глубокую и трогающую историю, которая оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Эдгард Арутюнов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
23 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Морфий Морфий Морфий Морфий Морфий

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
9 августа в 17:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
18 октября в 14:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
Попрыгунья
12+
Драма
Попрыгунья
28 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше