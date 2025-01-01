Спектакль Маленький Енот

Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам стихотворения Бориса Заходера

Интерактивный спектакль для самых маленьких, основанный на стихотворении Бориса Заходера, приглашает детей в мир игры и фантазии.

Игра с воображением

Дети растут и развиваются, играя, и воображение здесь не знает границ. Нет «правильного» или «неправильного», только веселая игра с актерами, где малыши могут поиграть в слова и предметы.

Вопросы и ответы для маленьких зрителей

Что любит кушать чемодан-бегемот? Где живёт еж-щетка? Как поет падающая звезда? И, наконец, как выглядят Бяка и Бука? Эти вопросы и ответы помогут детям развивать воображение и познавать мир вокруг.