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Маленький Енот
Билеты от 800₽
Киноафиша Маленький Енот

Спектакль Маленький Енот

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 0+
Режиссер Валерий Баджи
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам стихотворения Бориса Заходера

Интерактивный спектакль для самых маленьких, основанный на стихотворении Бориса Заходера, приглашает детей в мир игры и фантазии.

Игра с воображением

Дети растут и развиваются, играя, и воображение здесь не знает границ. Нет «правильного» или «неправильного», только веселая игра с актерами, где малыши могут поиграть в слова и предметы.

Вопросы и ответы для маленьких зрителей

Что любит кушать чемодан-бегемот? Где живёт еж-щетка? Как поет падающая звезда? И, наконец, как выглядят Бяка и Бука? Эти вопросы и ответы помогут детям развивать воображение и познавать мир вокруг.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
27 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
4 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽
10 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 800 ₽
17 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
23 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽

Фотографии

Маленький Енот Маленький Енот Маленький Енот Маленький Енот Маленький Енот Маленький Енот

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