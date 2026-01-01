Оповещения от Киноафиши
Герой нашего времени
Билеты от 600₽
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

12+
Режиссер Сергей Яшин
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Герой нашего времени - спектакль о Печорине

Театр «Галактика» представляет спектакль «Герой нашего времени», основанный на повести Михаила Лермонтова «Княжна Мери». В этом произведении наиболее полно раскрывается характер главного героя, Печорина, загадка которого волнует нас на протяжении почти двух столетий.

Почему молодой офицер, образованный и харизматичный, оказывается в разладе с миром? Печорин — личность многогранная: он блестящий оратор, франт и любимец женщин. В своих поступках он противоречив и рискует не только своей жизнью, но и судьбами окружающих. Это человек больших страстей, который ощущает страдание и боль, но превыше всего ценит собственную свободу, что обречет его на внутреннее опустошение и одиночество.

Современники Лермонтова видели в Печорине психологический портрет автора, как будто предвосхитившего свое будущее. «Герой нашего времени» — это не только философское произведение о смысле человеческого бытия и предназначении личности, но и увлекательный и трагический любовный роман.

Режиссура и художественное оформление

Режиссер спектакля — народный артист России, заслуженный деятель искусств Сергей Яшин. Яркие исторические костюмы созданы заслуженным художником России Еленой Качелаевой. Эти элементы вместе с талантливым актерским ансамблем формируют уникальную атмосферу спектакля.

Кому интересен спектакль

«Герой нашего времени» будет интересен не только подросткам, изучающим произведение в школе, но и всем поклонникам творчества М. Ю. Лермонтова, а также любителям качественных классических театральных постановок.

Купить билет на спектакль Герой нашего времени

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 600 ₽

Фотографии

Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени

