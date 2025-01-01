В Театре Мимики и Жеста зрителей ждёт увлекательный спектакль по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, приуроченный к 225-летию со дня рождения великого поэта. Эта замечательная сказка будет представлена в оригинальной театральной интерпретации.
Режиссёр и хореограф постановки — Юлия Чекмасова, автор сценической концепции и костюмов — Екатерина Ряховская. Музыку к спектаклю создал Алексей Епишев. Особую атмосферу сцену обеспечат Гавриил Агуф как художник по костюмам и техническая команда, в которую входят специалисты по свету и звуку.
Зрителям будет интересно увидеть, как Кот Ученый вместе со своей кошачьей командой превратится в множество героев. В спектакле задействованы талантливые актёры:
Также в спектакле участвуют актеры-дикторы: Людмила Левина и Владимир Рахов.
За сценическое волшебство отвечают:
