Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сказка Пушкина в Театре Мимики и Жеста

В Театре Мимики и Жеста зрителей ждёт увлекательный спектакль по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, приуроченный к 225-летию со дня рождения великого поэта. Эта замечательная сказка будет представлена в оригинальной театральной интерпретации.

Постановка и команда

Режиссёр и хореограф постановки — Юлия Чекмасова, автор сценической концепции и костюмов — Екатерина Ряховская. Музыку к спектаклю создал Алексей Епишев. Особую атмосферу сцену обеспечат Гавриил Агуф как художник по костюмам и техническая команда, в которую входят специалисты по свету и звуку.

Персонажи и исполнители

Зрителям будет интересно увидеть, как Кот Ученый вместе со своей кошачьей командой превратится в множество героев. В спектакле задействованы талантливые актёры:

  • Князь Гвидон, Кот: Николаев Вадим
  • Кот, Гонец, Коршун, Корабельщик, Туземец, Богатырь, Народ, Житель города: Игорь Стрелкин
  • Ученый кот, Царь Салтан, Житель города: Сергей Родин
  • Бабариха, Богатырь: Сергей Семененко
  • Туземец, Царевна-лебедь, Народ: Агапова
  • Белка, Морской дух, Богатырь: Ирина Стрыжак
  • Кот, Морской дух, Корабельщик, Туземец, Народ, Житель города, Богатырь: Анастасия Заитова
  • Кот, Царица, Корабельщик, Богатырь: Алёна Молоснова
  • Ткачиха, Морской дух, Туземец, Богатырь, Житель города: Елена Ерихина
  • Повариха, Морской дух, Туземец, Богатырь, Житель города: Вера Колесникова
  • Черномор, Туземец, Народ, Житель города: Андрей Савушкин

Также в спектакле участвуют актеры-дикторы: Людмила Левина и Владимир Рахов.

Техническая команда

За сценическое волшебство отвечают:

  • Костюмеры: Ольга Лапшина, Татьяна Костылева
  • Швея: Ариадна Любимова
  • Реквизитор: Людмила Выставкина
  • Заведующий зав.постом: Андрей Тюрин
  • Звук: Сергей Клепейс
  • Свет: Максим Бельский
  • Технический директор: Алексей Клепейс

Не упустите возможность увидеть эту чарующую интерпретацию пушкинской классики! Спектакль подарит вам незабываемые эмоции и позабавит во время погружения в мир волшебства и сказок.

