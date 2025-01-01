Сказка Пушкина в Театре Мимики и Жеста

В Театре Мимики и Жеста зрителей ждёт увлекательный спектакль по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, приуроченный к 225-летию со дня рождения великого поэта. Эта замечательная сказка будет представлена в оригинальной театральной интерпретации.

Постановка и команда

Режиссёр и хореограф постановки — Юлия Чекмасова, автор сценической концепции и костюмов — Екатерина Ряховская. Музыку к спектаклю создал Алексей Епишев. Особую атмосферу сцену обеспечат Гавриил Агуф как художник по костюмам и техническая команда, в которую входят специалисты по свету и звуку.

Персонажи и исполнители

Зрителям будет интересно увидеть, как Кот Ученый вместе со своей кошачьей командой превратится в множество героев. В спектакле задействованы талантливые актёры:

Князь Гвидон, Кот: Николаев Вадим

Николаев Вадим Кот, Гонец, Коршун, Корабельщик, Туземец, Богатырь, Народ, Житель города: Игорь Стрелкин

Игорь Стрелкин Ученый кот, Царь Салтан, Житель города: Сергей Родин

Сергей Родин Бабариха, Богатырь: Сергей Семененко

Сергей Семененко Туземец, Царевна-лебедь, Народ: Агапова

Агапова Белка, Морской дух, Богатырь: Ирина Стрыжак

Ирина Стрыжак Кот, Морской дух, Корабельщик, Туземец, Народ, Житель города, Богатырь: Анастасия Заитова

Анастасия Заитова Кот, Царица, Корабельщик, Богатырь: Алёна Молоснова

Алёна Молоснова Ткачиха, Морской дух, Туземец, Богатырь, Житель города: Елена Ерихина

Елена Ерихина Повариха, Морской дух, Туземец, Богатырь, Житель города: Вера Колесникова

Вера Колесникова Черномор, Туземец, Народ, Житель города: Андрей Савушкин

Также в спектакле участвуют актеры-дикторы: Людмила Левина и Владимир Рахов.

Техническая команда

За сценическое волшебство отвечают:

Костюмеры: Ольга Лапшина, Татьяна Костылева

Ольга Лапшина, Татьяна Костылева Швея: Ариадна Любимова

Ариадна Любимова Реквизитор: Людмила Выставкина

Людмила Выставкина Заведующий зав.постом: Андрей Тюрин

Андрей Тюрин Звук: Сергей Клепейс

Сергей Клепейс Свет: Максим Бельский

Максим Бельский Технический директор: Алексей Клепейс

Не упустите возможность увидеть эту чарующую интерпретацию пушкинской классики! Спектакль подарит вам незабываемые эмоции и позабавит во время погружения в мир волшебства и сказок.