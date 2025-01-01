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Так называемая личная жизнь
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Киноафиша Так называемая личная жизнь

Спектакль Так называемая личная жизнь

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Инсценировка знаменитой повести Константина Симонова «20 дней без войны»

Инсценировка знаменитой повести Константина Симонова «20 дней без войны» исследует тему адаптации к мирной жизни, что становится особенно актуальным в условиях современности. Герой, военный корреспондент, получает долгожданные 20 дней отпуска, однако возвращение домой оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось. Его жизнь разрушена: жена собирается замуж за другого, дочь уехала в эвакуацию с бабушкой. Пытаясь восстановить утраченное, герой решает отправиться в Ташкент, где на киностудии снимают фильм по его известному очерку.

Путешествие, меняющее жизнь

Ожидая найти утешение в работе, герой неожиданно встречает свою новую любовь в Ташкенте. Однако он не решается на ничего, а лишь пребывает в растерянности, не способный адаптироваться к мирной жизни. Это «20 дней без войны» становятся не только временем отдыха, но и периодом глубоких личных переживаний и экзистенциальных вопросов, ставших особенно важными в контексте сегодняшнего мира.

Экзистенциальные вопросы

Спектакль акцентирует внимание на том, как сложно адаптироваться к миру, где уже нет врагов и союзников, как на войне. Здесь нет четких линий между «своими» и «чужими», и каждый поступок требует мужества и доброты, а не военной решимости. Зрителям предстоит увидеть дезориентированность героя, потерявшего способность к простым человеческим отношениям. Он сталкивается с вопросами, которые волнуют каждого: можем ли мы начать все с начала? Кто наш ближний? Как научиться прощать и избавляться от барьеров, которые создаем между людьми?

Преображение сцены

Режиссер Мария Федосова, с помощью художницы Ольги Кузнецовой, создаёт виртуозное сценическое пространство, которое органично превращается из одного места в другое. Зрители оказываются то в вагоне поезда, то в коридоре коммунальной квартиры, то в павильоне киностудии, то в грузинском дворике, где главный герой встречается с друзьями перед своим возвращением на фронт. Эти переходы подчеркивают основную мысль спектакля: жизнь – это путешествие, и все люди, встречающиеся на этом пути, в конечном итоге оказываются связанными друг с другом.

Главная мысль спектакля

«20 дней без войны» – это история о внутренней борьбе человека, пытающегося найти свое место в мире после пережитой войны. Эта повесть и её сцена — размышление о том, как мы живем в мирное время, что значит быть человеком в условиях, когда мир уже не кажется таким простым и понятным.

Режиссер
Мария Федосова
В ролях
Андрей Кайков
Мария Белоненко
Анастасия Бусыгина
Валерий Шелофаст
Дмитрий Карпеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Так называемая личная жизнь Так называемая личная жизнь

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