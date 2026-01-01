Спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович: о любви и жизни всему вопреки

«Земля Эльзы» – это трогательная история о том, что для любви не существует понятия «поздно». Пьеса современного российского драматурга Ярославы Пулинович рассказывает о встрече героев уже на излёте лет. Для них любовь становится своеобразной наградой за полную лишений и потерь жизнь.

Конфликт сердец

Но как быть, если собственные дети становятся на пути к счастью? Этот сложный вопрос становится одним из главных мотивов спектакля, который ставит Леонид Алимов.

Народный хор на сцене

Одним из ключевых действующих лиц спектакля станет женский хор. Он будет комментировать, осуждать, а чаще всего – принимать и воспевать любовь, какой бы трудной она ни казалась. Это создает особую атмосферу, в которой зрители могут стать активными участниками шоу.

Совместное пение

Зрителям предлагается присоединиться к совместному пению. В репертуаре сводного караоке-хора артистов и публики – знакомые и любимые мелодии прошлых лет. Это создаст особый уют и позволит каждому почувствовать себя частью происходящего на сцене.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль в Ростовском молодежном театре!