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Убийство Гонзаго
Киноафиша Убийство Гонзаго

Спектакль Убийство Гонзаго

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Театр в театре: современная интерпретация «Гамлета»

На сцене театра состоится долгожданная премьера, которая привлекает внимание не только любителей классики, но и тех, кто ищет новизну в современных интерпретациях. В основе спектакля — пьеса болгарского драматурга Недялко Йорданова, написанная в 1988 году. Здесь мы увидим необычный взгляд на известный сюжет «Гамлета».

Сюжет и особенности постановки

Вместо традиционного фокуса на принце Гамлете, центром внимания становятся бродячие актеры, приглашенные в Эльсинор для участия в постановке «Мышеловки». Не подозревая об этом, артисты становятся участниками дворцовых интриг и закулисных конфликтов, что создает эффектный «театр в театре». В спектакле органично переплетаются абсурд, комедия и трагедия датского принца.

Что еще ожидать зрителям?

Премьера обещает стать не только зрелищным событием, но и оригинальным философским размышлением о природе театра и человеческих отношений. Уникальный подход к знакомым персонажам и ситуациям делает эту постановку обязательной к просмотру для всех любителей театра и драмы.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
25 сентября пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 800 ₽
26 сентября суббота
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 800 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 700 ₽
30 октября пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 700 ₽

Фотографии

Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго Убийство Гонзаго

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