Горе от ума
Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Современная интерпретация классики: "Горе от ума" в Молодёжном театре

Молодёжный театр представляет уникальную версию бессмертной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», которая сохраняет оригинальный текст произведения, но при этом передает его в контексте современности. Эта постановка напомнит зрителям о том, как актуальны темы любви, выбора и общественного восприятия на протяжении веков.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается вокруг молодого дворянина Чацкого, который возвращается в Москву после трехлетнего отсутствия. За это время многое изменилось: его старая возлюбленная, Софья, нашла счастье с Молчалиным - амбициозным секретарем, который мечтает подняться по служебной лестнице. Московское общество в страхе перед переменами настойчиво сохраняет патриархальные устои, а прогрессивные идеи Чацкого воспринимаются как безумие.

Тема и стиль

Постановка Молодёжного театра переносит зрителей в российскую действительность, сохраняя язык Грибоедова. Это современный художественный подход, который позволяет осветить вечные вопросы о социальных и личных конфликтах. Благодаря этому спектаклю, зритель сможет увидеть, как поиски истинной любви и понимания остаются актуальными и в наше время.

Зачем посетить спектакль?

Посещение этого спектакля — это возможность увидеть классическую комедию в новом свете, прочувствовать её современное звучание и задуматься о том, как на протяжении веков менялись человеческие ценности и взаимодействие. Молодёжный театр приглашает вас на встречу с вечной классикой, которая в нашем времени звучит особенно остро.

Купить билет на спектакль Горе от ума

Март
9 марта понедельник
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽

