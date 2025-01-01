Спектакль Здравствуйте, я ваша тетя!

Знаменитая тетушка Чарли приезжает из Бразилии

Приезд тети не всегда становится праздником. Но приезд тетушки Чарли из Бразилии до сих пор означал как минимум прекрасный вечер перед киноэкраном.

Сюрпризы на сцене

Знаменитая история с переодеванием, которую затеяли студенты Оксфорда, на театральной сцене предстает еще более привлекательной. Спектакль, придуманный заслуженной артисткой России Жанной Тертерян и разыгранный артистами Московского государственного музыкального театра «На Басманной», — это стильно оформленная комедия-фарс с великолепным вокалом, зажигательными танцами и стремительным развитием событий.

Счастливый финал

Спектакль ведет, разумеется, к счастливому финалу. Насколько счастливыми выглядят в результате адвокат, нотариус, миллионерша, студенты и их невесты, решать вам.

Восторженные зрители

Скажем только, что на первом спектакле зрительный зал аплодировал стоя, актеров со сцены не отпускали, а случайно оказавшийся в зале студент из Бразилии уверял: такой великолепной донны Люции на родине ему видеть не доводилось.