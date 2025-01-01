Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Здравствуйте, я ваша тетя!
Билеты от 500₽
Киноафиша Здравствуйте, я ваша тетя!

Спектакль Здравствуйте, я ваша тетя!

Постановка
Театр на Басманной 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Знаменитая тетушка Чарли приезжает из Бразилии

Приезд тети не всегда становится праздником. Но приезд тетушки Чарли из Бразилии до сих пор означал как минимум прекрасный вечер перед киноэкраном.

Сюрпризы на сцене

Знаменитая история с переодеванием, которую затеяли студенты Оксфорда, на театральной сцене предстает еще более привлекательной. Спектакль, придуманный заслуженной артисткой России Жанной Тертерян и разыгранный артистами Московского государственного музыкального театра «На Басманной», — это стильно оформленная комедия-фарс с великолепным вокалом, зажигательными танцами и стремительным развитием событий.

Счастливый финал

Спектакль ведет, разумеется, к счастливому финалу. Насколько счастливыми выглядят в результате адвокат, нотариус, миллионерша, студенты и их невесты, решать вам.

Восторженные зрители

Скажем только, что на первом спектакле зрительный зал аплодировал стоя, актеров со сцены не отпускали, а случайно оказавшийся в зале студент из Бразилии уверял: такой великолепной донны Люции на родине ему видеть не доводилось.

Режиссер
Жанна Тертерян
В ролях
Дарья Каденская
Ирина Елисеева
Анна Линдина
Ирина Суханова
Дмитрий Опаричев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Здравствуйте, я ваша тетя!

В ближайшие дни

Женщины. Лидия Вэнс
18+
Драма
Женщины. Лидия Вэнс
7 сентября в 18:00 Savage
от 3000 ₽
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
18+
Музыка
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
15 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
25 сентября в 19:00 МДМ
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше