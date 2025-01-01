Спектакль Здравствуйте, я ваша тетя!

Приезд тети не всегда становится праздником. Но приезд тетушки Чарли из Бразилии до сих пор означал как минимум прекрасный вечер перед киноэкраном.
Сюрпризы на сцене
Знаменитая история с переодеванием, которую затеяли студенты Оксфорда, на театральной сцене предстает еще более привлекательной. Спектакль, придуманный заслуженной артисткой России Жанной Тертерян и разыгранный артистами Московского государственного музыкального театра «На Басманной», — это стильно оформленная комедия-фарс с великолепным вокалом, зажигательными танцами и стремительным развитием событий.
Счастливый финал
Спектакль ведет, разумеется, к счастливому финалу. Насколько счастливыми выглядят в результате адвокат, нотариус, миллионерша, студенты и их невесты, решать вам.
Восторженные зрители
Скажем только, что на первом спектакле зрительный зал аплодировал стоя, актеров со сцены не отпускали, а случайно оказавшийся в зале студент из Бразилии уверял: такой великолепной донны Люции на родине ему видеть не доводилось.