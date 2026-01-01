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Бетховен
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Киноафиша Бетховен

Спектакль Бетховен

Захватывающий моноспектакль про великого композитора
Постановка
Практика 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Моноспектакль Юрия Межевича

 

Спектакль о Людвиге ван Бетховене: путь от душевного расстройства к восславлению жизни

Постановка, посвящённая жизни и творчеству Людвига ван Бетховена, отражает внутренний путь композитора от мучительного душевного кризиса к состоянию принятия и восторга перед жизнью, запечатленному в его знаменитой Девятой симфонии. Режиссёр спектакля Хуго Эрикссен рассказывает эту историю через игру и бесконечную смену масок, что придаёт постановке лёгкость и ироничность. 

Погружение в контекст эпохи

Постановка исследует не только внутренний мир Бетховена, но и исторический фон, который был столь же многогранен и противоречив, как и сам композитор. Контексты времени оживают на сцене, показывая, как бурная эпоха формировала творческие порывы гения.

Режиссер
Хуго Эрикссен
В ролях
Юрий Межевич

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Сентябрь
17 сентября четверг
20:00
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
от 1500 ₽

Фотографии

Бетховен Бетховен Бетховен Бетховен

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