Спектакль Бетховен

Моноспектакль Юрия Межевича

Спектакль о Людвиге ван Бетховене: путь от душевного расстройства к восславлению жизни

Постановка, посвящённая жизни и творчеству Людвига ван Бетховена, отражает внутренний путь композитора от мучительного душевного кризиса к состоянию принятия и восторга перед жизнью, запечатленному в его знаменитой Девятой симфонии. Режиссёр спектакля Хуго Эрикссен рассказывает эту историю через игру и бесконечную смену масок, что придаёт постановке лёгкость и ироничность.

Погружение в контекст эпохи

Постановка исследует не только внутренний мир Бетховена, но и исторический фон, который был столь же многогранен и противоречив, как и сам композитор. Контексты времени оживают на сцене, показывая, как бурная эпоха формировала творческие порывы гения.