Спектакль «Пиковая дама». Ледовый спектакль Татьяны Навки

Премьера ледового спектакля «Пиковая дама» от Татьяны Навки в Москве

На ледовой арене Navka Arena состоится спектакль Татьяны Навки, вдохновленный повестью Александра Пушкина и оперой Петра Чайковского. В центре сюжета — Германн, молодой офицер, одержимый страстью к игре и любовным увлечением к Лизе. Эта история включает в себя также графиню, владеющую тайной трёх карт, её внучку Лизу и князя Елецкого.

Ключевые персонажи

Германн — молодой офицер, глубоко страдающий от амбивалентности своих желаний. Его одержимость картами становится причиной трагедии.

— молодой офицер, глубоко страдающий от амбивалентности своих желаний. Его одержимость картами становится причиной трагедии. Графиня — аристократка с загадочным прошлым, считающаяся «московской Венерой». Она хранит ключ к тайне трёх карт, которую ей открыл граф Сен-Жермен.

— аристократка с загадочным прошлым, считающаяся «московской Венерой». Она хранит ключ к тайне трёх карт, которую ей открыл граф Сен-Жермен. Лиза — внучка Графини, молодая и наивная девушка, которая влюбляется в Германна. Её сердце разрывается между долгом и любовью.

— внучка Графини, молодая и наивная девушка, которая влюбляется в Германна. Её сердце разрывается между долгом и любовью. Князь Елецкий — богатый, но циничный аристократ, ставший свидетелем внутренней борьбы Германна.

— богатый, но циничный аристократ, ставший свидетелем внутренней борьбы Германна. Томский — ведущий мистического кабаре, рассказчик и искуситель.

— ведущий мистического кабаре, рассказчик и искуситель. Граф Сен-Жермен — легендарный маг XVIII века, который раскрыл графине тайну трёх карт.

Режиссура и исполнители

Режиссер Юрий Квятковский, признанный мастер современного театра, создает зрелищные и эмоциональные постановки, которые получают множество наград. В этом ледовом спектакле на сцене 블Navka Show «Пиковая дама» выступят звезды мирового фигурного катания, включая Татьяну Навку, Петра Чернышева, Викорию Синицину и Никиту Кацалапова, а также других именитых фигуристов, многие из которых — олимпийские чемпионы.

Спектакль обещает стать настоящим событием осени и привлечь внимание как поклонников классической литературы, так и любителей ледовых шоу.

Спектакль идет с антрактом.

Надеемся увидеть вас на этом уникальном музыкально-ледовом представлении!