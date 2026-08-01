Спектакль «Пиковая дама». Ледовый спектакль Татьяны Навки

На ледовой арене Navka Arena состоится спектакль Татьяны Навки, вдохновленный повестью Александра Пушкина и оперой Петра Чайковского. В центре сюжета — Германн, молодой офицер, одержимый страстью к игре и любовным увлечением к Лизе. Эта история включает в себя также графиню, владеющую тайной трёх карт, её внучку Лизу и князя Елецкого.
Режиссер Юрий Квятковский, признанный мастер современного театра, создает зрелищные и эмоциональные постановки, которые получают множество наград. В этом ледовом спектакле на сцене 블Navka Show «Пиковая дама» выступят звезды мирового фигурного катания, включая Татьяну Навку, Петра Чернышева, Викорию Синицину и Никиту Кацалапова, а также других именитых фигуристов, многие из которых — олимпийские чемпионы.
Спектакль обещает стать настоящим событием осени и привлечь внимание как поклонников классической литературы, так и любителей ледовых шоу.
Спектакль идет с антрактом.
Надеемся увидеть вас на этом уникальном музыкально-ледовом представлении!