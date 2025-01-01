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Житие FM
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Спектакль Житие FM

Галина Зальцман ставит Ярославу Пулинович
Постановка
Современник. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль театра Современник «Житие FM» в Санкт-Петербурге

24 мая в 20:00 в Санкт-Петербургском театре «Балтийский дом» пройдет показ постановки театра «Современник» по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны».

О пьесе Ярославы Пулинович

Пьеса Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны» была написана в 2021 году и рассказывает историю трёх поколений одной семьи. В центре внимания — Алевтина Павловна, молодая и величественная женщина, посвятившая свою жизнь академической карьере. Её дочь Маша стремится вырваться из родного города и найти своё место в суровой Москве. А ещё есть Даша — Машина дочь, обычная подростка, которая переживает первую любовь и ищет свою роль в жизни.

Темы и проблемы

Все героини разделены временем, обстоятельствами и опытом, но не могут найти общий язык. Каждая из них живёт в круге своей боли, мечтая о безусловном счастье и любви. Маша ищет утешения в онлайн-чатах, где обсуждаются токсичные родители, Даша — в бездонном пространстве Instagram и TikTok, а Алевтина Павловна находит единственного друга в 17-летнем дворовом псе по кличке Фёдор Михайлович.

Смысл и символизм

«Житие Фёдора Михайловича» — это спектакль о прощении, поиске себя, любви и человеческом одиночестве. Имя главного героя отсылает к образу Фёдора Михайловича Достоевского, чья поэтика пронизывает текст пьесы.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о семейных связях и внутренней борьбе. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Варвара Феофанова
Варвара Феофанова
Александр Вдовин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Житие FM

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