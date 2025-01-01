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Затоваренная бочкотара
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Спектакль Затоваренная бочкотара

Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви надежде по повести Василия Аксенова

Приглашаем вас на новый спектакль, основанный на повести Василия Аксёнова. Это комедия с элементами преувеличений и сновидений, которая обещает увлекательное путешествие для зрителей.

Сюжет

История начинается с незапланированной остановки, которая напоминает классический роуд-муви. Компания незнакомцев собирается в местном сельпо, чтобы вместе отправиться на станцию Коряжск. Оттуда каждый из них направляется в разные стороны: кто в отпуск, кто в Москву по работе, а кто-то везет с собой полный портфель кляуз и жалоб.

Темы и символы

Спектакль исследует глубинные философские вопросы: что такое «бочкотара»? Это символ законсервированного времени или ощущение дома и защиты, столь необходимое каждому? И кто такой «хороший человек»? В конечном итоге, спектакль говорит о любви и надежде, которая помогает нам верить в то, что на далеком острове нас ждет именно такой человек. Мы все дышим любовью, и эта любовь повсюду.

Актерский состав

В спектакле сыграют талантливые актеры: Егор Кенжаметов, Мария Волошина, Артем Лымарев, Денис Котов, Полина Шашуро, Екатерина Никольская, Анастасия Кочеткова и Олег Грязнов. Каждый из них привнесет свою индивидуальность в эту увлекательную историю.

Не упустите возможность увидеть «Бочкотара» и погрузиться в мир, где любовь и надежда преодолевают любые преграды!

Режиссер
Мария Карлсон
В ролях
Егор Кенжаметов
Мария Волошина
Артем Лымарев
Денис Котов
Полина Шашуро

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 3500 ₽

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