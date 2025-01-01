Спектакль Кошка, которая гуляла где хотела

Детский мюзикл по одной из самых популярных сказок, написанных Р. Киплингом

Приглашаем вас на захватывающий детский мюзикл, основанный на знаменитой сказке Р. Киплинга. Это добрая и удивительная история о том, как люди приручали диких животных в далекую эпоху, когда они бродили по Мокрым и Диким Лесам.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — Дикая Кошка, не желающая подчиняться, и её соперники: Дикие Собака, Лошадь и Корова, которые, в отличие от неё, стремятся к общению с людьми. Спектакль затрагивает важные темы дружбы и предательства, одиночества и взаимовыручки. Он расскажет детям, почему собака — лучший друг человека, а кошки — ласковые создания, которые любят детей.

Важные уроки

Спектакль поднимает сложные вопросы: как подчинять свои желания и сохранять внутреннюю свободу, как жить с другими, непохожими на тебя существами. Зрители увидят, как благодаря доброте и мудрости Женщины, все герои обучаются совместному существованию и преодолению трудностей.

О Концертном объединении

Концертное объединение, специализирующееся на работе с детьми и юношеством, уже 85 лет создает спектакли, которым доверяют несколько поколений зрителей. Каждый их спектакль развивает важные качества у маленьких зрителей: доброту, самостоятельность, взаимовыручку и способность преодолевать трудности.

Команда создателей

Текст, стихи и музыка — Андрей Шишов

Режиссёр — Александр Смирнов

Художник — Александр Сарычев

Балетмейстер — Олег Волынцев

Актерский состав

Женщина — Заслуженная артистка РФ Алла Платова / Екатерина Симонец

Дикие: Человек — Егор Зябкин

Кошка — Ольга Юшкевич

Корова — Заслуженная артистка РФ Мария Екатерининская / Екатерина Орлова

Конь — Никита Териков / Константин Денисов

Собака — Сергей Слободской

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль на любой сценической площадке благодаря мобильным и трансформирующимся декорациям. Спектакли Концертного объединения проводятся в детских садах, школах, колледжах и институтах, даря детям радость и важные жизненные уроки.