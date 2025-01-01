Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кошка, которая гуляла где хотела
Билеты от 600₽
Киноафиша Кошка, которая гуляла где хотела

Спектакль Кошка, которая гуляла где хотела

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Детский мюзикл по одной из самых популярных сказок, написанных Р. Киплингом

Приглашаем вас на захватывающий детский мюзикл, основанный на знаменитой сказке Р. Киплинга. Это добрая и удивительная история о том, как люди приручали диких животных в далекую эпоху, когда они бродили по Мокрым и Диким Лесам.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — Дикая Кошка, не желающая подчиняться, и её соперники: Дикие Собака, Лошадь и Корова, которые, в отличие от неё, стремятся к общению с людьми. Спектакль затрагивает важные темы дружбы и предательства, одиночества и взаимовыручки. Он расскажет детям, почему собака — лучший друг человека, а кошки — ласковые создания, которые любят детей.

Важные уроки

Спектакль поднимает сложные вопросы: как подчинять свои желания и сохранять внутреннюю свободу, как жить с другими, непохожими на тебя существами. Зрители увидят, как благодаря доброте и мудрости Женщины, все герои обучаются совместному существованию и преодолению трудностей.

О Концертном объединении

Концертное объединение, специализирующееся на работе с детьми и юношеством, уже 85 лет создает спектакли, которым доверяют несколько поколений зрителей. Каждый их спектакль развивает важные качества у маленьких зрителей: доброту, самостоятельность, взаимовыручку и способность преодолевать трудности.

Команда создателей

Текст, стихи и музыка — Андрей Шишов
Режиссёр — Александр Смирнов
Художник — Александр Сарычев
Балетмейстер — Олег Волынцев

Актерский состав

Женщина — Заслуженная артистка РФ Алла Платова / Екатерина Симонец
Дикие: Человек — Егор Зябкин
Кошка — Ольга Юшкевич
Корова — Заслуженная артистка РФ Мария Екатерининская / Екатерина Орлова
Конь — Никита Териков / Константин Денисов
Собака — Сергей Слободской

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль на любой сценической площадке благодаря мобильным и трансформирующимся декорациям. Спектакли Концертного объединения проводятся в детских садах, школах, колледжах и институтах, даря детям радость и важные жизненные уроки.

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Алла Платова
Егор Зябкин
Ольга Юшкевич
Мария Екатерининская
Никита Териков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Волшебник Изумрудного города
6+
Детский
Волшебник Изумрудного города
28 сентября в 12:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Сказ про Федота-стрельца
16+
Комедия
Сказ про Федота-стрельца
5 января в 12:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
История о Зигфриде и Брунгильде
12+
Драма
История о Зигфриде и Брунгильде
7 августа в 20:00 Театр.doc industrial
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше