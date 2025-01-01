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Дорогая Елена Сергеевна
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Абсолютный театральный хит 80-х годов

Пьеса Людмилы Разумовской прошла сотни показов на сценах театров нашей страны и была экранизирована Эльдаром Рязановым. Казалось бы, история этого произведения завершена, но Марк Розовский, вернувшийся к пьесе, задается вопросом: зачем сегодня представлять эту историю современному зрителю?

Тема потерянного поколения в новом контексте

«Почему вновь ворошить тему молодого «потерянного» поколения?» — размышляет Розовский. На этот вопрос режиссер отвечает, уточняя, что психология и сознание современного поколения изменились. Жестокость, ранее скрытая, сегодня проявляется более откровенно и бурно. В насилие, по его мнению, способны те, чьи понятия о добре и зле уже «выкинуты из реальной жизни». В новой версии пьесы режиссер стремится заострить внимание на проблемах психологии пустого существования, где потерянные, опустошенные души подростков не могут найти выхода.

Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» продолжает волновать зрителей своей правдой характеров и остротой, показывая неизменную боль за потерянные души молодежи.

Режиссер
Ольга Агеева
Ольга Агеева
В ролях
Ольга Лебедева
Вера Десницкая
Екатерина Васильева
Наталия Калашник
Константин Иванов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽

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