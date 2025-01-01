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Ярослав Сумишевский. Концерт в Кремлёвском Дворце
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ярослав Сумишевский. Концерт в Кремлёвском Дворце

Ярослав Сумишевский. Концерт в Кремлёвском Дворце

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Грандиозный концерт Ярослава Сумишевского в Кремле

3 ноября 2025 года в Кремлевском дворце пройдет долгожданный концерт Ярослава Сумишевского — артиста, который завоевал сердца миллионов слушателей по всей стране. Этот певец является одним из самых гастролирующих и успешных исполнителей современности, добившимся популярности самостоятельно.

Путь к славе

Народная любовь и признание пришли к Ярославу не сразу. Он прошел долгий и непростой путь к успеху. Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист любим миллионами зрителей. Широкую известность он приобрел благодаря своим песням и участию в популярных телешоу, таких как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». Кроме того, Сумишевский стал номинантом престижных премий «Виктория» и «Шансон года».

Особая программа концерта

К главному концерту творческого года Ярослав готовит уникальную программу. Зрители смогут услышать как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки, которые артист приготовил специально для этого события. Ярослав также поделится своим непростым творческим путем — от первых синглов до мелодий, изменивших его жизнь.

Музыкальный состав и технические детали

На сцену выйдут лучшие музыканты страны, что обещает сделать концерт незабываемым. Большой музыкальный состав, продуманное освещение, качественный звук и режиссура подчеркивают значимость данного мероприятия. Это шанс увидеть и услышать Ярослава Сумишевского в полной мере, погрузившись в атмосферу его творчества.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 2000 ₽

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